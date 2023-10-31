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FOTOS | Shakira recuerda apoyo que le dio su mejor amigo: "Cuando me separé me llamaba todos los días"

La cantante se ha mostrado agradecida con su amigo por el gesto que tuvo con ella en los momentos más difíciles de su vida. Todos los detalles en las fotos.

Por: TV Azteca

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Carlos Vives condena el morbo sobre la separación de Shakira en redes sociales.
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Carlos Vives al margen de los pleitos entre Shakira y Piqué.
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Carlos Vives condena el morbo sobre la separación de Shakira en redes sociales.
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Carlos Vives al margen de los pleitos entre Shakira y Piqué.
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Carlos Vives condena el morbo sobre la separación de Shakira en redes sociales.
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Carlos Vives al margen de los pleitos entre Shakira y Piqué.
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