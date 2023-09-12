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FOTOS | ¡Ya sabemos quién entregará a Michelle Salas en el altar!
La hija modelo de Luis Miguel caminará rumbo al altar al lado de alguien muy especial. Todos los detalles en las fotos.
Stephanie Salas.
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