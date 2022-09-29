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FOTOS | Cardíaca Semifinal de Survivor México 29 septiembre 2022.

“Warrior” puso en disputa dos invaluables recompensas. Una emocionante semifinal de Survivor México colocó a Nahomi y a Julián como ganadores de recompensa.

Por: Redacción Azteca UNO

Warrior tiene lista una recompensa increíble en Survivor México 2022.
La gran final de Survivor México 2022 está cerca.
Dos calzone de jamón y queso como recompensa en Survivor México 2022.
Los finalistas están emocionados por la recompensa extra de Survivor México 2022.
Tenían que mantener el equilibrio en las vigas de Survivor México 2022.
Kenta reveló estar frustrado por no ganar en Survivor México 2022.
Julián desea repetir su victoria en Survivor México 2022.
Nahomi motivada por las recompensas de Survivor México 2022.
Duelo de balance y equilibrio en Survivor México 2022.
Tenían que mantener la pelota en la plataforma de madera en Survivor México 2022.
Kenta no logró mantener el equilibrio en Survivor México 2022.
Kenta debe esperar al final del juego en Survivor México 2022.
Julián y Nahomi desean la recompensa de Survivor México 2022.
Julián perdió el equilibrio en Survivor México 2022.
Nahomi ganó un viaje a brasil y dos calzone como recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Finalistas emocionados por las recompensas de Survivor México 2022.
Dos rebanadas de pastel y cinco mil dólares como recompensa de Survivor México 2022.
Tenían que buscar la llave correcta en Survivor México 2022.
La primera etapa era librarse del candado en Survivor México 2022.
Emocionante juego de destreza en Survivor México 2022.
Después lanzar la pelota de Survivor México 2022.
Evitar que caiga la pelota para seguir en el circuito de Survivor México 2022.
Correr a máxima velocidad a la siguiente estación en Survivor México 2022.
Utilizar el casco con la pelota para derribar los tótems de Survivor México 2022.
En la última estación tenían que ensartar dos pelotas en Survivor México 2022.
Nahomi tomó la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Kenta no logró alcanzar la victoria en Survivor México 2022.
“Warrior” anunció al ganador de la recompensa de Survivor México 2022.
Julián ganó la recompensa de Survivor México 2022.
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Warrior tiene lista una recompensa increíble en Survivor México 2022.
La gran final de Survivor México 2022 está cerca.
Dos calzone de jamón y queso como recompensa en Survivor México 2022.
Los finalistas están emocionados por la recompensa extra de Survivor México 2022.
Tenían que mantener el equilibrio en las vigas de Survivor México 2022.
Kenta reveló estar frustrado por no ganar en Survivor México 2022.
Julián desea repetir su victoria en Survivor México 2022.
Nahomi motivada por las recompensas de Survivor México 2022.
Duelo de balance y equilibrio en Survivor México 2022.
Tenían que mantener la pelota en la plataforma de madera en Survivor México 2022.
Kenta no logró mantener el equilibrio en Survivor México 2022.
Kenta debe esperar al final del juego en Survivor México 2022.
Julián y Nahomi desean la recompensa de Survivor México 2022.
Julián perdió el equilibrio en Survivor México 2022.
Nahomi ganó un viaje a brasil y dos calzone como recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Finalistas emocionados por las recompensas de Survivor México 2022.
Dos rebanadas de pastel y cinco mil dólares como recompensa de Survivor México 2022.
Tenían que buscar la llave correcta en Survivor México 2022.
La primera etapa era librarse del candado en Survivor México 2022.
Emocionante juego de destreza en Survivor México 2022.
Después lanzar la pelota de Survivor México 2022.
Evitar que caiga la pelota para seguir en el circuito de Survivor México 2022.
Correr a máxima velocidad a la siguiente estación en Survivor México 2022.
Utilizar el casco con la pelota para derribar los tótems de Survivor México 2022.
En la última estación tenían que ensartar dos pelotas en Survivor México 2022.
Nahomi tomó la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Kenta no logró alcanzar la victoria en Survivor México 2022.
“Warrior” anunció al ganador de la recompensa de Survivor México 2022.
Julián ganó la recompensa de Survivor México 2022.
Warrior tiene lista una recompensa increíble en Survivor México 2022.
La gran final de Survivor México 2022 está cerca.
Dos calzone de jamón y queso como recompensa en Survivor México 2022.
Los finalistas están emocionados por la recompensa extra de Survivor México 2022.
Tenían que mantener el equilibrio en las vigas de Survivor México 2022.
Kenta reveló estar frustrado por no ganar en Survivor México 2022.
Julián desea repetir su victoria en Survivor México 2022.
Nahomi motivada por las recompensas de Survivor México 2022.
Duelo de balance y equilibrio en Survivor México 2022.
Tenían que mantener la pelota en la plataforma de madera en Survivor México 2022.
Kenta no logró mantener el equilibrio en Survivor México 2022.
Kenta debe esperar al final del juego en Survivor México 2022.
Julián y Nahomi desean la recompensa de Survivor México 2022.
Julián perdió el equilibrio en Survivor México 2022.
Nahomi ganó un viaje a brasil y dos calzone como recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Finalistas emocionados por las recompensas de Survivor México 2022.
Dos rebanadas de pastel y cinco mil dólares como recompensa de Survivor México 2022.
Tenían que buscar la llave correcta en Survivor México 2022.
La primera etapa era librarse del candado en Survivor México 2022.
Emocionante juego de destreza en Survivor México 2022.
Después lanzar la pelota de Survivor México 2022.
Evitar que caiga la pelota para seguir en el circuito de Survivor México 2022.
Correr a máxima velocidad a la siguiente estación en Survivor México 2022.
Utilizar el casco con la pelota para derribar los tótems de Survivor México 2022.
En la última estación tenían que ensartar dos pelotas en Survivor México 2022.
Nahomi tomó la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Kenta no logró alcanzar la victoria en Survivor México 2022.
“Warrior” anunció al ganador de la recompensa de Survivor México 2022.
Julián ganó la recompensa de Survivor México 2022.

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