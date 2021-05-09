FOTOS: Emoción, nuevos integrantes y victorias en Survivor México.

Sargento Rap y Pablo Martí regresan a sus campamentos a darle la noticia a sus compañeros a plena luz de noche. Algunos sobrevivientes no están de acuerdo con recibir a nuevos integrantes a Survivor México.

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Dos nuevos participantes se unen a las tribus de Survivor México.

Gary Centento de la tribu Halcón fue de los primeros en expresar su inconformidad pues han entregado todas sus fuerzas para ganar las recompensas de Survivor México. Natalia Alcocer reveló que no sería amable con el nuevo integrante de la tribu Halcón.

La tribu Jaguar no quedó del todo conforme pero recibirán con toda la actitud a su nueva hermana. Durante la mañana recibieron la llegada de Valeria, una joven ingeniera de 23 años que reforzará el equipo femenino de la tribu Jaguar.

Fernando, un etólogo de 39 años llegó al refugio de la tribu Halcón y sus nuevos compañeros lo recibieron positivamente a lo que Natalia Alcocer calificó que estaba mal que sus compañeros dijeron que no lo aceptarían y lo recibieron amablemente.

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Carlos Guerrero ‘Warrior’ fue testigo del intercambio de bienes que Pablo Martí y Sargento Rap habían acordado en la noche anterior y brindó la bienvenida oficial a los nuevos sobrevivientes. Halcones y Jaguares se disputan los collares de inmunidad individual de Survivor México.

Julio Barraza se convirtió en el portador del collar de inmunidad de la tribu Jaguar. Natalia Alcocer nuevamente venció a sus compañeros y se convirtió en portadora de la inmunidad individual.

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La tribu Jaguar resultó victoriosa con un aplastante marcador de cinco calaveras contra una y ahora poseen el tótem de inmunidad grupal mediante un aguerrido juego por equipos donde la fuerza y concentración fueron puestas a prueba.

Pablo Martí, capitán de la tribu Halcón es sentenciado al juego por la extinción.

Los integrantes de la tribu Halcón votaron en el concejo tribal de Survivor México y han decidido que Brissia y Pablo Martí se enfrentarán en el duelo de eliminación de Survivor México. Por primera vez se vivió una doble nominación.

