FOTOS: Enfrentamiento por collares de inmunidad en Survivor México.

La tribu Halcón regresa al refugio a aclarar el disgusto con Pablo Martí. ChiCKen llamó a Pablo como hipócrita pues solamente remarca los errores de los demás durante los juegos. Hay preocupación en la tribu Jaguar, notaron actitud agresiva de Gary Centeno y Pablo Martí.

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Natalia Alcocer le reclamó a Memo Dorantes y a Tania Niebla por clasificarla como “Whitexican”.

Natalia reveló que la confianza y amistad que habían formado se fracturó con ese comentario a lo que Tania Niebla juró que nunca había utilizado ese término dentro y fuera de Survivor México.

Los sobrevivientes de Survivor México desean convertirse en portadores de los collares de inmunidad individual. Carlos Guerrero ‘Warrior’ puso a prueba la concentración de cada participante al colocarlos bajo un balde de agua que será derramado sobre ellos mediante un mecanismo asegurado a una de sus extremidades.

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Tania Niebla y Aranza Carreiro derrotaron a sus compañeros y portarán el collar de inmunidad individual de Survivor México para evitar ser nominadas en el concejo tribal. ‘Warrior’ le recordó a la tribu Jaguar que deberá elegir a dos integrantes al exilio por haber perdido en el juego anterior donde Dani Cortés resultó herido.

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Un aguerrido enfrentamiento entre ambas tribus por el tótem de inmunidad grupal de Survivor México.

La tribu Jaguar resultó victoriosa y los problemas dentro de la tribu Halcón nuevamente salieron a flote. Memo Dorantes expresó disgusto con algunos de sus compañeros y pidió disculpas. ChiCKen pide que se replanteen estrategias.

La tribu Halcón entró al concejo tribal de Survivor México y decidió que Memo Dorantes sea el primer sentenciado para el juego por la extinción. Bárbara Falconi y ChiCKen le pidieron que debe ser congruente con sus acciones y evite la hipocresía.

