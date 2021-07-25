FOTOS: Sobrevivientes por inmunidad y recompensas Survivor México.

Pablo Martí le preguntó directamente a Cyntia González sobre su elección del equipo a lo que Cyntia confirmó que todo fue parte de una estrategia. Carlos Guerrero “Warrior” reunió a los once sobrevivientes que se enfrentarán por el collar de inmunidad individual.

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Los sobrevivientes desean portar el collar de inmunidad individual, en esta ocasión se pondrán en disputa dos collares. Los participantes de Survivor México se enfrentaron en cinco arduas batallas para determinar a un ganador absoluto, Julio Barraza obtuvo su séptimo collar.

Cyntia González y Julio Barraza ganan collares de inmunidad en Survivor México.

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Paco Pizaña, Gary Centeno y Pablo Martí han notado que Julio Barraza ha tenido un alto desempeño en las pruebas. Sargento Rap reveló ante cámaras que sintió frustración al no poder llegar a la fase final de la prueba.

Cyntia González se reunió con Julio Barraza para pedirle que Paco Pizaña sea sentenciado directamente al juego de extinción. Cyntia tiene la creencia que Paco manipula a los demás sobrevivientes y quiere que él sienta miedo del duelo de extinción.

Carlos Guerrero “Warrior” reunió a los sobrevivientes que se enfrentarán en el segundo juego por el collar de inmunidad individual de Survivor México. El equilibrio fue fundamental para superar la prueba por el segundo collar de inmunidad individual. Cyntia ganó su primer collar de inmunidad individual.

Doble sentencia y eliminación definitiva en Survivor México.

Los sobrevivientes de Survivor México se reunieron en el Concejo Tribal para conocer a los sentenciados al duelo de extinción. Gary Centeno recibió cinco votos en su contra, Paco Pizaña y Sargento Rap fueron sentenciados directamente por Cyntia González y Julio Barraza.

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Después de una prueba de resistencia entre los tres sobrevivientes, Gary Centeno resultó ser eliminado por segunda ocasión de Survivor México, lamentablemente no hubo otro tótem que pudiera salvarlo de ser eliminado del reality de supervivencia.

