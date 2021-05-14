FOTOS: Triunfo, lágrimas, emoción y premios en Survivor México.

Tras la inesperada salida de Dennis Arana, la tribu Halcón reflexionó las últimas palabras del sobreviviente antes de despedirse de Survivor México. La tribu Jaguar apoya la decisión de su compañero y sienten su ausencia al día siguiente.

La tribu Halcón no ha logrado conseguir que su gallina les produzca huevos frescos y Gary Centeno mantiene su postura de comerla y compartirla con Pablo, Adianez, Natalia y Paco.

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La deliciosa recompensa que hizo babear a los sobrevivientes de Survivor México 2021.

Carlos Guerrero ‘Warrior’ presenta el juego por la recompensa de Survivor México. Halcones y Jaguares se enfrentan en las playas de Survivor México para obtener un delicioso combo de hamburguesa con papas a la francesa y un refresco.

Un arduo juego por equipos en donde la velocidad, fuerza y destreza fueron puestas a prueba. La tribu Jaguar en una impresionante remontada obtuvo la ventaja y disfrutó del combo de hamburguesa de Survivor México.

La tensión aumenta en el refugio de la tribu Halcón. Los sobrevivientes están hartos de perder y se revelaron algunas inconformidades. Jorge Ortín explotó y rompió en llanto pues no le gusta ver a su tribu pelear y menos por comida.

Paco Pizaña, Fernando Vélez y Pablo Martí hablan en privado para aplicar una estrategia y evitar que Pablo sea mal visto por la tribu por todos los problemas que han surgido.

Lágrimas y sorpresas para los integrantes de la tribu Halcón en Survivor México.

Aguerrido juego individual entre Halcones y Jaguares por una recompensa invaluable. La tribu Halcón derrotó a la tribu Jaguar en un juego de equilibrio y serenidad para obtener unos deliciosos tacos y un emotivo video de sus familiares.

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Las lágrimas se hicieron presentes en cada integrante de la tribu Halcón. Bárbara Falconi rompe en llanto al ver a su familia en el video de la recompensa pero levanta miradas de Pablo Martí y Paco Pizaña por un secreto revelado.

