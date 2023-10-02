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FOTOS | Vanessa Claudio enciende las redes al posar en sugerente traje de baño

La presentadora de televisión aprovechó los rayos del sol para presumir cuerpazo. Te contamos en fotos.

Por: Maribel Velázquez

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