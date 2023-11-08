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FOTOS | ¡Patrick Dempsey, culpable por ser el más sexy del 2023!

¡El famoso actor Patrick Dempsey fue nombrado como el más sexy del 2023! ¡Checa estos datos que no conocías de este guapo, talentoso y muy sexy actor!

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Patrick dempsey
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