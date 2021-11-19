FOTOS: Le dijimos adiós a uno de nuestros favoritos en Quiero Cantar.

El final está más cerca que nunca en Quiero Cantar, por lo que este reality se está poniendo más exigente cada día. Y lamentablemente tuvimos que despedir a un concepto musical más que ya no veremos las siguientes semanas.

El botón rojo está llegando a casi todos los participantes de Quiero Cantar.

El lunes arrancó muy reñida la competencia y ya con Horacio de regreso, el botón rojo no se hizo esperar y Mariano, por primera vez en toda la competencia, no pudo terminar su presentación.

Y así como fue sorpresivo el botón para el chef Mariano, hubo otros participantes que sorprendieron para mal, como Curvy, quien tras venir en una subida con puras calificaciones perfectas, los errores se apoderaron de ella y llegó hasta ser sentenciada para cantar en viernes.

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Por su parte, a Miguel Ángel tampoco le fue bien, ya que eligió mal sus temas que no fueron del agrado del jurado en su voz, por lo que se unió a Curvy para presentarse en el día de sentencia.

Pablo de Rubens fue otro de los conceptos que tampoco convenció, incluso, Horacio estuvo a nada de interrumpir uno de sus temas con el botón rojo, sin embargo, se lo perdonó, pero sus calificaciones no fueron las más altas como nos tiene acostumbrados.

Los Destrampados regresaron al espectáculo de calidad en Quiero Cantar.

Los Destrampados fueron los que más se lucieron esta semana al llevar invitados de primera, ya que para su primera interpretación fueron acompañados por dos grandes del balón; y para su segundo tema estuvieron, nada más y nada menos, que con los Caligaris, por lo que sus calificaciones fueron de las más altas de la semana.

El Capi también se mantuvo en sus calificaciones y sobre todo, en el gusto del público, pues esta semana hasta nos llevó a conocer una ‘Experiencia religiosa’ por las alturas del foro.

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Dijimos adió a uno de los favoritos en Quiero Cantar.

Ya en viernes los nervios no se hicieron esperar, pues al final de sus presentaciones, todos se podían esperar lo peor, menos Curvy, quien se llevó calificación perfecta por parte del jurado. Y aunque el nombre de Miguel Ángel apareció en el sobre del eliminado, estará una semana más con nosotros, pues quien realmente se fue del concurso, fue Pablo de Rubens, quien por motivos personales no pudo asistir a defender su lugar en Quiero Cantar este viernes.

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