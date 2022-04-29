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FOTOS | ¿Qué famosos apoyan a Johnny Depp y a Amber Heard en juicio?

Johnny Depp y Amber Heard se encuentran en juicio por difamación, por lo que más de un famoso ha comentado al respecto y ha dejado ver a quién apoya.

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Famosos con Johnny Depp y Amber Heard
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