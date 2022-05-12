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FOTOS | ¡Los chicos de Morat nos confirmaron que hay banda para rato!

Los integrantes de Morat se conocen desde la primaria, y no tienen pensado separarse ni en los escenarios.

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Morat.
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