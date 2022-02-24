Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
FOTOS | Tras ausencia de 2 años, Sebastián Yatra regresa a escenarios.
Sebastián Yatra regresó a México para arrancar su gira mundial en el Auditorio Nacional, y regaló una de las mejores noches a sus seguidores.
Sebastián Yatra regresó a México tras dos años de ausencia, y sus fanáticos no pudieron más que entregarse a él en su concierto en el Auditorio Nacional.
Sin duda, se ve todo lo que ha aprovechado Yatra este tiempo que le ha servido de inspiración, pues ya no sólo dejamos de oirlo en la radio, sino que ahora también ha tenido apariciones en la pantalla, ya sea dándole voz a algún personaje o estrnándose como actor. Por lo que te preparamos esta galería para que esté más informado de todo sobre el cantante colombiano.