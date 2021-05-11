Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
El día que Beyoncé y Selena Quintanilla se conocieron por casualidad.
Una plataforma de streaming recordó el día que las cantantes se conocieron en un centro comercial y los fans de ambas ‘enloquecieron’.
Beyoncé.
Selena Quintanilla.
Beyoncé.
Selena Quintanilla.
Beyoncé.
Selena Quintanilla.
Beyoncé.
Selena Quintanilla.
Beyoncé.
Selena Quintanilla.
Beyoncé.
Selena Quintanilla.
Beyoncé.
Selena Quintanilla.
Beyoncé.
Selena Quintanilla.
Beyoncé.
Selena Quintanilla.
Beyoncé.
Selena Quintanilla.
Beyoncé.
Selena Quintanilla.
Beyoncé.
Selena Quintanilla.
Beyoncé.
Selena Quintanilla.
Beyoncé.
Selena Quintanilla.
Selena Quintanilla.
Selena Quintanilla.
Beyoncé.
Con el estreno de la segunda parte de la serie biográfica de Selena, se han revelado muchas cuestiones de la vida de la reina del Tex-Mex que han sorprendido a los fans.
Una de las anécdotas que más impactó a los espectadores fue en el capítulo 6 de la segunda entrega en la que sale otra estrella de talla mundial: Beyoncé.
Entérate en fotos: filtran audio inédito de Selena Quintanilla que hizo llorar a su hermana Suzette.
De acuerdo con la trama de la historia de la plataforma de streaming, la intérprete de “El chico del departamento 512” impactó a mucha gente durante su carrera, incluyendo a Beyoncé Knowles cuando era pequeña.
Los fans de la serie y de la cantante resaltaron ese capítulo y se cuestionaron si en la vida real sucedió: “En el episodio 6 de la segunda temporada de la serie Selena la cantante texana se cruza con una pequeña llamada Beyoncé y pueden creer que fue verdad”.
No se sabe a ciencia cierta si la anécdota de la serie protagonizada por Christian Serrantos fue real, lo que sí se conoce es que la esposa de Jay Z contó en un programa de MTV que siempre fue seguidora de Selena, pues al haber crecido en Texas, la música de la artista México-Americana siempre estuvo presente en su vida.
20 FOTOS que debes ver de Christian Serratos, la actriz que dará vida a Selena Quintanilla en “Selena, la serie”.
Beyoncé aseguró que sí tuvo un encuentro en la vida real con Selena en un centro comercial de Houston, y pese a que no fue algo significativo, más bien algo casual, la cantante lo recordará por siempre por el legado de la artista de Corpus Christi.
Gracias a una reconocida plataforma de streaming pudimos saber que estas dos artistas sí se cruzaron y hubo fanáticos que desconocían que se hubieran conocido y que Beyoncé hablara con tanto cariño de Selena.
Por otro lado, algunos fans expresaron nostalgia de que la cantante haya muerto hace más de 25 años: “Lloré porque desearía que Selena siguiera viva para darnos un momento de medio tiempo. De la misma manera que Beyoncé hizo un show de medio tiempo. No es por ensombrecer a Bey, la adoro por lo que ha hecho. Queremos eso también, pero siguen matando a nuestro ídolos de manera misteriosa”.
En FOTOS: Conoce a las famosas que han dado vida o que han rendido homenaje a Selena Quintanilla.
Beyoncé.
Selena Quintanilla.
Beyoncé.
Selena Quintanilla.
Beyoncé.
Selena Quintanilla.
Beyoncé.
Selena Quintanilla.
Beyoncé.
Selena Quintanilla.
Beyoncé.
Selena Quintanilla.
Beyoncé.
Selena Quintanilla.
Beyoncé.
Selena Quintanilla.
Beyoncé.
Selena Quintanilla.
Beyoncé.
Selena Quintanilla.
Beyoncé.
Selena Quintanilla.
Beyoncé.
Selena Quintanilla.
Beyoncé.
Selena Quintanilla.
Beyoncé.
Selena Quintanilla.
Selena Quintanilla.
Selena Quintanilla.
Beyoncé.