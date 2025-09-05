¿James Gunn dirigirá algo de One Piece? Esto respondió el director de Superman

A estas alturas, James Gunn ya se ha convertido en uno de los cineastas más influyentes de la actualidad. Tras dirigir las cintas de “Guardianes de la Galaxia” en Marvel y convertirse en el líder de DC Studios junto a Peter Safran, el director acaba de estrenar su nueva versión de Superman y ha demostrado lo capaz que es como creador. Actualmente, se prepara para más proyectos para expandir el nuevo universo de DC.

¿James Gunn dirigirá algo de One Piece? Esto dijo el director de Superman

Pero en medio del éxito con la segunda temporada de Peacemaker muchas personas han comenzado a recordar el fenómeno global que significa la serie live-action de One Piece. En medio de esto, muchos comenzaron a preguntarse: ¿podría James Gunn dirigir un episodio o una temporada del popular anime adaptado?

La respuesta de James Gunn sobre One Piece

Como ya mencionamos, la pregunta no es casualidad, pues el director ha cautivado a su audiencia con sus adaptaciones cinematográficas del mundo de los cómics, lo que pone a imaginar a muchos lo que este director podría lograr en el universo del manga.

En una entrevista con The Viall Files, Gunn fue tajante al aclarar si se sumaría al proyecto. La respuesta fue un no. Explicó que no sería adecuado que él se encargara de una producción como One Piece porque no conoce lo suficiente la obra en cuestión: “Si saliera e hiciera la serie de One Piece creo que sería difícil para mí, porque no sé cuáles son las cosas que más me gustan de One Piece. Solo he leído un par de cómics. Sin embargo, entiendo a los personajes de DC”, declaró.

Gunn prefiere mantenerse en el terreno que domina

James Gunn reconoció que en sus películas de superhéroes suele realizar múltiples cambios respecto a los cómics, pero siempre desde un conocimiento profundo de los personajes y sus universos.

Recordó cómo transformó a Peacemaker en su propia versión: “He modificado la identidad de su padre, aunque también he mantenido cosas”. También señaló que con “Guardianes de la Galaxia” hizo algo similar, al alterar varios aspectos de los cómics, pero sin perder la esencia que conecta con los fans.

Gunn dejó claro que su futuro inmediato está concentrado en expandir el nuevo universo cinematográfico de DC, el cual ya comenzó oficialmente con Superman.

¿Te hubiera gustado que el director diera una respuesta diferente?

