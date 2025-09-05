Goku brilla en plata: Conoce las monedas del 40 aniversario de Dragon Ball que todos pueden adquirir a menos de 3 mil pesos mexicanos

Dragon Ball ha marcado a muchas generaciones con su historia y hoy demuestra que su leyenda sigue más viva que antes, pues, para celebrar su 40 aniversario, la Casa de Moneda de Japón anunció la emisión de monedas y medallas conmemorativas, las cuales ya están siendo muy valoradas por fanáticos del anime y de la numismática.

Japón lanza monedas de Dragon Ball para celebrar su 40 aniversaio

El set principal “proof”, la joya de la colección, incluye seis monedas de curso legal de 1 a 500 yenes, además de una medalla de plata con Goku niño en el anverso, mientras que el reverso muestra el logo del 40 aniversario con acabado iridiscente.

Esta colección viene presentada dentro de un elegante estuche de cuero, con el que alcanza un valor estimado de 16,500 yenes, lo que sería en pesos mexicanos poco más de 2082.31 pesos mexicanos al cambio de escrita esta redacción. No obstante, se ha revelado que solo existen 25 mil unidades de esta colección, lo que ya la convierte en piezas altamente exclusivas.

Imagen de X Monedas Dragon Ball

Un set más accesible

Aunque el set principal ha comenzado a causar furor entre los coleccionistas, la Casa de Moneda de Japón también reveló un segundo set, con medallas de cobre rojo, en donde aparece Goku de adulto en el anverso y una esfera del dragón de cuatro estrellas en el reverso, set que podría costar alrededor de 3,100 yenes o 391.27 pesos mexicanos, el cual contará con 60,000 unidades, igualmente presentadas en un estuche especial de colección.

Cómo conseguir tu moneda de Dragon Ball

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, las solicitudes de compra abrirán este viernes y estarán disponibles hasta el 25 de septiembre, y quienes estén interesados deberán aplicar a través de correo postal o mediante la tienda online de la Casa de la Moneda de Japón.

Es importante señalar que no se debe perder la esperanza, pues en todo caso de que la demanda supere la oferta, los posibles compradores serán seleccionados mediante sorteo. Las nuevas monedas de Dragon Ball, no es solo son objetos de colección, sino que se presentan como un homenaje que celebra la infancia de millones de personas quienes vieron crecer este anime y convertirse en uno de los más queridos e importantes de la historia.