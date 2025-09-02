Los 7 personajes más inteligentes del anime que sorprendieron con su genialidad

Los fans lo sabemos y no hay duda, el anime nos ha dejado héroes y villanos memorables. La gente que no ve series de animación japonesa podría pensar en personajes increíblemente poderosos; sin embargo, más allá de la fuerza física, algunos de los favoritos de los fans destacan por su inigualable inteligencia. Sus estrategias, planes y capacidad para manipular situaciones los convierten en auténticos genios dignos de admiración.

Los 7 personajes más inteligentes del anime

Con todo esto en mente, hoy decidimos traer a ti a los 7 personajes más inteligentes del anime.

1. Light Yagami (Death Note)

Más conocido como Kira. Light es, en definitiva, uno de los personajes más astutos del anime. Su habilidad para manipular, planear y ejecutar estrategias lo convirtieron en un rival poderoso y un digno enemigo para la policía mundial.

Happy birthday to Light Yagami, the prideful prodigy who’s always one step ahead! 😏🖤 #DeathNote pic.twitter.com/I2zXywu0zg — VIZ Media (@VIZMedia) February 28, 2023

2. L Lawliet (Death Note)

El eterno rival de Kira. L es un joven prodigio de la deducción y el análisis lógico. Su capacidad para anticiparse a los movimientos de Light hizo que esta batalla intelectual se volviera legendaria. Capítulo tras capítulo, disfrutas de ver cómo se van superando el uno al otro.

L Lawliet dans Death Note 💔😢 pic.twitter.com/14BYK8ASz0 — Selma.Lynn 🍀 (@selma_lyn) August 24, 2025

3. Senku Ishigami (Dr. Stone)

Después de que la humanidad quedara petrificada, Senku utilizó sus conocimientos científicos para reconstruir la civilización desde cero. Su frase “¡con el poder de la ciencia!”, se resume perfectamente su pasión y conocimiento científico y logró quedarse en la memoria de los fans.

4. Shikamaru Nara (Naruto)

Aunque siempre aparentó pereza y desinterés por la vida y lo que lo rodeaba, Shikamaru es un verdadero estratega. Sus planes en medio de la batalla y su habilidad para analizar al enemigo lo consolidan como un genio táctico.

Happy Birthday to everyone’s favorite Lazy-Genius Ninja, Shikamaru Nara! 🎉 pic.twitter.com/ryAmLciGxE — Naruto 🍜 (@NarutoVibe) September 22, 2024

5. Lelouch vi Britannia (Code Geass)

Con su carisma, inteligencia militar y el poder del Geass, Lelouch logró poner de rodillas a todo un imperio. Su forma de jugar con estos elementos lo convierte en un verdadero maestro de la estrategia y uno de los personajes más inteligentes del anime.

Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2✅ 10/10



Code geass was one wonderful experience! All the characters in it are so well crafted and their dynamics with one another is just magnificent to look at and lastly

LELOUCH VI BRITANNIA IS THE GOAT! pic.twitter.com/sBK2JmvZgh — Will❄️ (@lostfromsleep) September 1, 2025

6. Koro-sensei (Assassination Classroom)

Detrás de su apariencia cómica, este profesor extraterrestre mostró una mente brillante. Su capacidad para enseñar, motivar y planear lo hizo indispensable para sus estudiantes.

Koro-Sensei loves a good summer vacation 😎 (via Assassination Classroom) pic.twitter.com/DSO8LNKJUK — Crunchyroll (@Crunchyroll) March 7, 2024

7. Izaya Orihara (Durarara!!)

Manipulador nato, Izaya disfruta de mover los hilos en el caos urbano de Ikebukuro. Su ingenio y habilidades de manipulación lo hacen uno de los personajes más intrigantes del anime moderno.

“no way! i’m just izaya orihara the info broker, not some evil villain.” pic.twitter.com/hCFWpqr6j8 — leena ☆ (@ROLLTHEDlCE) August 26, 2025

Inteligencia que va más allá de la fuerza

Sin duda, estos personajes demostraron que, en el anime, no todo depende de la fuerza física, los poderes impresionantes y majestuosas armas. La inteligencia, la estrategia y la mente fría pueden ser igual o más determinantes en una historia épica. Es por eso que siempre ver un anime donde la guerra intelectual toma el papel principal entre los rivales de una trama, se convierte en sinónimo de horas de tensión y disfrute.

¿Aparece tu personaje favorito en el top?

