Así luciría el jugador de Chivas Armando la “Hormiga” González si fuera un personaje de anime según la IA
Este jugador de Chivas se ha ganado a todo pulso su nuevo apodo “El Otaku del Gol”, quien este torneo ha alcanzado su mejor versión
Este torneo del Apertura 2025 gran parte del país conoció al jugador Armando “Hormiga” González, el delantero de Chivas de 22 años que fue campeón de goleo tras empatar con 12 tantos junto con Paulinho del Toluca y Joao Pedro del San Luis y que cautivó a la afición rojiblanca con su estilo de juego y por sus festejos inspirados en animes.
Y es que hace varios años que Las Chivas no contaban con un goleador que convenciera y gustara tanto a la afición y es que además de su calidad dentro del terreno de juego, Armando ha conectado genuinamente con los seguidores del conjunto de Guadalajara, quienes también lo han nombrado como “El Otaku del Gol” debido a su gusto por los animes.
¿Cómo luciría Armando “La Hormiga González” si fuera un personaje de anime?
Si hay un detalle que propios y extraños es que Armando es un gran seguidor del anime, tanto así que es inevitable relacionarlo debido a sus festejos tan característicos, por lo que le hemos pedido a la IA cómo luciría este jugador mexicano si fuera parte de un anime y el resultado es más que espectacular:
¿Cuáles son los animes que más le gustan a Armando “Hormiga” González?
- Blue Lock: Este anime y manga que trata sobre fútbol hoy en día es considerado por él como su favorito, donde además de identificarse con la temática, refleja el gran momento que el jugador de 22 años vive actualmente.
- Haykiu: La historia de Shōyō Hinata quien desea convertirse en alguien como su ídolo quien desde muy chico lo inspira debido a que ambos son bajos de estatura y este sueña con jugar voleibol.
- Naruto: Es sabido que este anime forma parte de su top 3 de sus favoritos, incluso algunos de sus festejos cuentan con algunas referencias a técnicas de los personajes, como la “bola de fuego” de Sasuke Uchiha.
- Dragon Ball: Como al 99.99%, es sabido que también le gusta el clásico, y al igual sus festejos han hecho referencia a movimientos de Goku como la icónica técnica de teletransportación que todos intentamos al menos una vez.
- Jujutsu Kaisen: Otro de sus gustos más presentes es este anime lleno de magia y poder, donde se le ha visto al "Hormiga" González imitando celebraciones de personajes como Satoru Gojo.
- Full Metal Alchemist: Este anime es su favorito y trata sobre los hermanos Edward y Alphonse Elric, quienes intentan restaurar sus cuerpos después de un fallido experimento donde perdieron sus extremidades. Esta aventura los lleva a la búsqueda de la Piedra Filosofal para recuperar lo que perdieron.