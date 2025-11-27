Así luciría el jugador de Chivas Armando la “Hormiga” González si fuera un personaje de anime según la IA

Este torneo del Apertura 2025 gran parte del país conoció al jugador Armando “Hormiga” González, el delantero de Chivas de 22 años que fue campeón de goleo tras empatar con 12 tantos junto con Paulinho del Toluca y Joao Pedro del San Luis y que cautivó a la afición rojiblanca con su estilo de juego y por sus festejos inspirados en animes.

Y es que hace varios años que Las Chivas no contaban con un goleador que convenciera y gustara tanto a la afición y es que además de su calidad dentro del terreno de juego, Armando ha conectado genuinamente con los seguidores del conjunto de Guadalajara, quienes también lo han nombrado como “El Otaku del Gol” debido a su gusto por los animes.

¿Cómo luciría Armando “La Hormiga González” si fuera un personaje de anime?

Si hay un detalle que propios y extraños es que Armando es un gran seguidor del anime, tanto así que es inevitable relacionarlo debido a sus festejos tan característicos, por lo que le hemos pedido a la IA cómo luciría este jugador mexicano si fuera parte de un anime y el resultado es más que espectacular:

Imagen generada con Chat GPT

¿Cuáles son los animes que más le gustan a Armando “Hormiga” González?