¡ÚLTIMA HORA! Anuncian cambios en el cartel del Corona Capital 2025, así queda:
Cada vez falta menos para uno de los festivales de música más esperados del año y NO debes perderte estas actualizaciones:
Aunque estamos a menos de un mes para la realización de uno de los festivales de música más esperados en México, este viernes, el Corona Capital ha anunciado modificaciones en su cartel, pues han sumado a tres grandes bandas las cuales han agrandado nuestra emoción por este.
Aunque miles de fanáticos se entristecieron tras la cancelación de Lola Young, quien se iba a presentar el día sábado debido a su reciente estado de salud, hoy se confirmó que Arny Margret, Cannons y Real Estate se incorporan a esta edición 15.
¿Qué le pasó a Lola Young?
Hace unas semanas la cantante británica canceló de manera definitiva su gira por Norteamérica, la que incluía conciertos en Canadá, Estados Unidos y México, donde se estaría presentando en el Corona Capital 2025 pero tras haber sufrido un desmayo en pleno show, esta decidió poner una pausa.
Fue durante el festival All Things Go en Nueva York el 27 de septiembre que la artista de 24 años que se hiciera viral con su canción “Messy” tuvo qué ser atendida por los paramédicos, lo que le habría hecho priorizar su salud, postergando su primer show en México.
¿Cuál es el cartel completo del Corona Capital?
Desde hace algunos años, este festival ha realizado ediciones con tres días llenos de música y diversión, y esta edición no será la excepción pues en noviembre año estos artistas estarán presentándose:
Viernes 14: Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, Garbage, Polo & Pan, 4 Non Blondes, ALuna, Anna of the North, Bad Bad Hats, Böa, Circa Waves, Debby Friday, Hollow Coves, Jet, Kaiser Chiefs, Leisure, Lucy Dacus, Lucy Rose, Nilüfer Yanya, Sarah Kinsley, Shermanology, Sub Urban, Tamino y Waxahatchee.
Sábado 15: Chappell Roan, Vampire Weekend, Aurora, Damiano David, Alabama Shakes, Angie McMahon, Cannons Chrissy Chlapecka, Cults, Gizmo Varillas, Grizzly Bear, Half Alive, Haute & Freddy, Hippo Campus, Jenny Beth, Jelly Roll, Maiah Manser, Marina, Mogwai, OMD, Qendresa, Sabrina Claudio Samia y The Struts.
- Domingo 16: Linkin Park, Deftones, Weezer, James, Of Monsters And Men, AFI, Alexandra Savior, Arny Magret, Chanel Beads, Cut Copy, Friday Pilots Club, Jerry Cantrell, Jet Vesper, Jordan Rakei, Real Estate, Kadavar, Men I Trust, Peach Pit, Pink Pantheress, Rosie Gray, SYML, TR/ST y TV on the Radio.