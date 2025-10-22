Anderson .Paak, DANNA y lanzamiento de su sencillo “0%": Así fue el concierto debut en el Auditorio Nacional de Santos Bravos, el grupo manejado por HYBE

Este martes 21 de octubre, el reality musical de Santos Bravos que estuvo a cargo de HYBE, llegó a su fin y con ello por fin tenemos a los cinco integrantes que comenzarán su camino a la fama, mismos que se anunciaron con un concierto único en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Fue así frente a más de 10 mil espectadores que Santos Bravos, la primer banda latina creada por la empresa HYBE (quien maneja a BTS o TXT) hizo se debut oficial, en lo que podría ser un antes y después en la manera en como se forman las agrupaciones en Latinoamérica.

¿Quiénes son los 5 miembros de Santos Bravos?

Se ha hecho oficial que esta agrupación está conformada por:



Drew Venegas de 25 años (Estados Unidos / México)

de 25 años (Estados Unidos / México) Alejandro Aramburú de 21 años (Perú)

de 21 años (Perú) Kauê Penna de 19 años (Brasil)

de 19 años (Brasil) Gabi Bermúdez de 20 años (Puerto Rico / Estados Unidos)

de 20 años (Puerto Rico / Estados Unidos) Kenneth Lavíll de 16 años (México).

Esta alineación se ha revelado tras varias semanas en las que 17 participantes dieron los mejor de sí mismos con el fin de ser una de las nuevas caras del pop latinoamericano, en lo que fue un show completamente único.

¿Cómo fue el debut de Santos Bravos?

La noche del martes 21 de octubre, Santos Bravos revelaron de manera oficial a los integrantes de esta agrupación, además realizaron un breve concierto en el Auditorio Nacional, donde lucieron grandes covers en el que estuvieron acompañados de DANNA y DJ Pee .Wee, álter ego de Anderson Paak, el músico y productor que ha trabajado de cerca con BTS.

El grupo debutó con su primer sencillo, “0%”, el cuál ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y en menos de 24 horas ya cuenta con cientos de miles de reproducciones únicamente en YouTube, lo que podría ser el inicio de una de las bandas más grandes de los últimos tiempos.