¡OFICIAL! Iron Maiden hizo un anuncio especial para confirmar su concierto en México: Preventa para FANS, preventa y venta, TODO lo que debes saber

Este jueves se anunció el regreso de la mítica banda británica Iron Maiden a México para este 2026 como parte de su gira ‘Run For Your Lives World Tour 2026' con la que llevarán lo mejor del heavy metal por América del Norte y aquí te contaremos todos los detalles.

Tras dos años de ausencia, una de las bandas más legendarias de los últimos tiempos regresará al Estadio GNP el próximo 02 de octubre del 2026, en la que Bruce Dickson, Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Nicko McBrain y Janick Gers harán vibrar la Ciudad de México.

¿Cuándo será la preventa y venta para el concierto de Iron Maiden en CDMX?

A través de sus redes sociales, Ocesa ha anunciado que la preventa para este concierto será el jueves 30 de octubre a las 10 am para clientes de Banamex y la venta para el público en general, será un día después a la misma hora.

Por otro lado, Iron Maiden anunció una preventa especial para “The Troopers” (sus fans), la cuál será este lunes 27 de octubre a las 10 am, la cuál podría ser para fanáticos selectos, por lo que es importante estar al pendiente de las redes de la banda.

De momento no se han hecho oficiales los precios que este gran concierto tendrá, aunque es importante considerar que este tipo de eventos no suelen ser muy económicos, aunque cada centavo vale la pena dada la producción que Iron Maiden trae a sus giras.

¿Qué podemos esperar de este concierto y por qué es tan importante?

La banda hizo el anuncio de su gira por Norteamérica y aseguraron que visitarán más países, pero destacaron un anuncio especial para México, pues celebrarán 34 años de la primera vez que Iron Maiden visitó tierras aztecas durante el Fear Of The Dark World Tour, y esta sería la octava vez que ofrecerán un concierto en la ciudad.

Iron Maiden anunció que habrá bandas especiales para que abran este espectáculo, mismos que se anunciarán a su tiempo y también detallaron que la experiencia “VIP Trooper” estará disponible en México por primera vez.

Así, los fans de México podremos disfrutar clásicos como “The Trooper”, “Run of the Dark”, “The Number of the Best” o “Run to the Hills”, entre otros más que marcaron varias generaciones en estas más de cuatro décadas y media.