¡No te los puedes perder! Estos serán los mejores conciertos del fin de semana del 24, 25 y 26 de octubre en CDMX

Este fin de semana de Fórmula 1 en la CDMX ha puesto todo al rojo vivo y por ello te vamos a compartir algunos de los mejores conciertos que podrás disfrutar en estos días rumbo al fin de año.

¿Pop, rock, balada? No importa cuál sea tu género musical favorito, la Ciudad de México siempre tiene algo nuevo por mostrarnos y este fin de semana no será la excepción, por ello te dejaremos los mejores eventos de música de este 24, 25 y 26 de octubre.

¿Qué conciertos habrá en la CDMX este fin de semana?

El cantautor español, Beret se estará presentando en una noche única en la Arena Ciudad de México este viernes, las entradas se pueden conseguir en Super Boletos y tienen precios que van de los $639 hasta los $2,617 pesos.

El viernes y sábado Jorge Medina y Josi Cuen , quienes fueran vocalistas de la banda de regional mexicano La Arrolladora Banda El Limón han unido voces con las que han recorrido todo el país y estarán presentándose en la Monumental Plaza de Toros, los boletos se pueden conseguir a través de Super Boletos y tienen precios que van de los $472 a los $4,720.



¿Qué nostalgia? ¡Es realidad! El 90's Pop Tour: En el Antro llegará con sus mejores éxitos de tres décadas para acá que te harán bailar como en tus mejores tiempos en tres noches el 24, 25 y 26 de octubre en el Auditorio Nacional. Los boletos van de los $660 hasta los $5,760 a través de Super Boletos.



Directamente desde Chile, Los Búnkers regresarán a la Ciudad de México para ofrecer un par de conciertos épicos en el Teatro Metropolitan este sábado 25 y domingo 26 de octubre. Estos shows están a muy poco de ser soldout, por lo que te recomendamos ir a TicketMaster a checar los boletos disponibles.

La reconocida voz que ha dado grandes canciones a México, Enrique Guzmán ofrecerá un concierto íntimo este sábado en La Maraka donde repasará su gran trayectoria en una noche única. Los boletos se pueden conseguir en TicketMaster y tienen un costo de $1,586 a $3,172.



El cantautor Alex Ponce dará un concierto más importante de su carrera este domingo 26 de octubre de 2025 en el Lunario del Auditorio Nacional en Ciudad de México, en lo que será una noche especial para sus fans. Los boletos se pueden conseguir a través de TicketMaster y tienen precios de $600 a los $1,200 pesos.