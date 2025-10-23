Premios Billboard 2025: estos son los nominados y la hora en que empezará la transmisión

Los Premios Billboard 2025 de la Música Latina son un momento importante para los cantantes, debido a que van a premiar a los mejores cantantes latinos, recibiendo importantes premios dentro de su carrera. Por lo que son muchos los usuarios que desean conocer a los artistas que están nominados.

Es así que te detallaremos todo lo que se sabe al respecto, incluso te explicaremos a qué hora empezará la transmisión para que sepas qué cantantes fueron premiados. Así que toma nota de todo y no pierdas ningún detalle sobre el tema.

¿Quiénes están nominados para los Premios Billboard?

Para esta edición de los Premios Billboard 2025 se contemplan los nombres de artistas como Karol G, Jesse y Joy, Sin Bandera, Fuerza Regida, Rauw Alejandro, Tito Double P, Shakira, Luis Fonsi, Selena Gómez, Benny Blanco y más.

Pero lo más destacado de este año fue que en sus 49 categorías, Bad Bunny encabeza las 27 nominaciones, gracias a los éxitos de su último álbum “DeBí TiRAR MáS FOToS”, ubicándose entre los favoritos de llevarse varias estatuillas, teniendo un récord histórico que pocos han logrado obtener.

Por ejemplo, Fuerza Regida tiene 15, mientras que Rauw Alejandro tiene 14 nominaciones. En cuanto a cantantes femeninas, la más destacada es Karol G con 10, pero ninguno de ellos ha logrado superar al cantante puertorriqueño. Recordemos que se evalúan los rankings, ventas de álbumes, giras e interacción de los fans.

¿A qué hora inicia la transmisión?

La entrega de los Premios Billboard 2025, se realizará hoy, 23 de octubre del 2025, por lo que es importante que no dejes pasar la hora de transmisión. El horario de inicio será desde las 8 de la noche. Quienes deseen ver toda la proyección podrán hacerlo desde la app de Telemundo o desde Telemundo Internacional para el área de América Latina.

Además, en la transmisión se observarán presentaciones en vivo de Laura Pausini, La Arrolladora, Banda El Limón, Beéle, Juan Duque, Musza, Netón Vega, Ozuna, Danny Ocean, Olga Tañon, NXNNI y de Óscar Maydon.