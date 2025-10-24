¡Más que carreras! Conoce a Jungle, la banda que ofrecerá un DJ Set en el Gran Premio de México de la Fórmula 1

Este domingo la CDMX será testigo del tan esperado Gran Premio de la Fórmula Uno de México, el cuál además de ser un evento lleno de velocidad, contará con la presencia de la banda británica Jungle, quienes mantendrán las emociones a tope con un setlist acompañado de sus mejores mezclas.

¿Max Verstappen? ¿Pato O’Ward? ¿Lewis Hamilton? Una vez terminada la carrera, el público mexicano hará de lado la adrenalina y comenzará la fiesta donde podrá disfrutar del DJ Set de Jungle donde podremos escuchar canciones mezcladas de una manera totalmente única e irrepetible.

¿Quiénes son Jungle?

La banda se formó en el año 2013 por Josh Lloyd-Watson y Tom McFarlan, dos productores que mezclaron un sonido pop e indie con la electrónica, mismo que los ha caracterizado hasta día de hoy como uno de los referentes del género.

Bajo esta formación lanzaron sus primeros dos álbumes ‘Jungle’ (2014) y ‘For Ever’ (2018), mismos que los llevaron a la fama internacional en la década pasada.

Con el paso de los años, Lydia Kitto, quien ha sido su principal colaboradora en sus discos ‘Loving in Stéreo’ (2021) y ‘Volcano’ (2023) se unió de manera permanente a la banda y es con ella con quien tomó un aire más apegado a la electrónica.

¿Cuál será el setlist de Jungle en el Gran Premio de México?

Si algo caracteriza tanto los conciertos de Jungle como banda y sus DJ set es la energía que transmiten al público y si eres fan de la electrónica, por nada te querrás perder de un setlist único, pues este dúo suele preparar un set distinto para cada ciudad en la que se presentan, donde lo mejor de la electrónica, house, techno y demás ritmos y sonidos latinos se apoderan de la noche.

Aunque como bien dijimos, cada set suele ser distinto, aquí te compartiremos un poco de lo que podrás vivir en la gran fiesta de la Fórmula 1 en México una vez finalizada la competencia: