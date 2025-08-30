Disney ya confirmó las fechas de estreno de Frozen 3 y de Toy Story 5

No cabe duda que las películas animadas de Disney llevan un siglo trasladando a las personas a un mundo de sueños y magia. La idea de la firma es seguir haciéndolo por lo que ya hay fechas para los próximos estrenos, siendo estos Frozen 3 y Toy Story 5.

La compañía fue fundada en 1923 y celebró sus 100 años con la película Wish. Dentro de sus grandes producciones nos podemos encontrar con ‘Blancanieves’ (1937), ‘Pinocho’ (1940), ‘Dumbo’ (1941), ‘Bambi’ (1942), ‘La bella y la bestia’ (1991), ‘El Rey León’ (1994), ‘Frozen’ (2013) y ‘Vaiana’ (2016), entre otras.

Para los fanáticos de Toy Story y Frozen ya hay fecha de estreno para sus nuevas entregas. Sin dudas ya hay mucha expectativa al respecto.

¿Cuándo se estrena Frozen 3 de Disney?

Frozen 3 tiene fecha de estreno para el 2027, probablemente la fecha sea el 24 de noviembre. No hay muchos avances sobre a la trama de la historia pero los fanáticos ya empiezan a hacer conjeturas.

Lo que se espera es que se siga desarrollando la relación entre Anna y Kristoff. Como así también darle a Elsa una historia de amor pero por el momento solo queda esperar a ver con qué sorprende Disney.

¿Cuándo es el estreno de Toy Story 5?

Desde Pixar Animation Studios confirmaron que Toy Story 5 se estrenará el 19 de junio de 2026 en salas de cine. Este largometraje será dirigido por Andrew Stanton, guionista de las entregas anteriores, junto a la codirectora McKenna Harris.

https://x.com/DisneyD23/status/1961858317996675496

La trama parece bastante atractiva ya que se centrará en el impacto que la tecnología tiene sobre el juego infantil y en cómo los juguetes enfrentan la pérdida de atención de los niños ante la creciente presencia de dispositivos electrónicos.

Ambas películas cuentan con una gran cantidad de fans en el mundo por lo que muchos ya están ansiosos de poder ver las nuevas entregas. Las fechas están confirmadas por lo que solo resta tener paciencia y esperar estos estrenos de Disney.