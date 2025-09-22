Muere Elaine Merk Binder: quién fue la famosa actriz que salió en El Mago de Oz

El Mago de Oz es una de las obras cinematográficas con más mística de la historia y acaba de sufrir la última pérdida de los actores que participaron en ella. Por eso, se empezó a correr el rumor de que Elaine Merk Binder había fallecido, situación que su hija efectivamente confirmó. Por eso es necesario recordar quién fue la famosa niña que participó en este filme de 1939.

¿Quién fue Elaine Merk Binder, la niña actriz de El Mago de Oz?

El 21 de septiembre quedará marcado en la historia del cine por la partida de una figura que aunque no tuvo muchos más papeles importantes en el cine, este filme siempre estuvo relacionado en diferentes místicas. Por ello, la última sobreviviente (o una de las últimas dada la nula información de algunos de los involucrados) dejó este mundo, así lo confirmó su hija denominada como Annette Phillips.

La actriz fue parte de las niñas bailarinas del grupo Munchkin, precisamente interpretando a estos personajes que formaban parte de la Tierra de los Munchkin. Esta es la primera región que Dorothy Gale y su perro Toto encuentran cuando aterrizan en Oz.

¿Elaine Merk Binder siguió su vida de actuación tras El Mago de Oz?

Siendo su primera experiencia en el cine, la actriz recordó que fue una de sus primeras convocatorias para una producción tan grande. Esto en un documental que se hizo en el 2024, situación donde se manejó que era parte de las últimas sobrevivientes de los actores y actrices participantes en esta cinta.

Sin embargo, no hay mayor información respecto de su carrera cinematográfica, por lo que se podría indicar que esta fue su obra más representativa. Con ello, las leyendas de este filme que trascendió las épocas poco a poco dejan este plano, pero su recuerdo se posiciona totalmente imborrable en la historia del cine.