Videos demostrarían que la muerte del actor Yu Menglong fue planeada

Yu Menglong es un actor chino que lamentablemente falleció el pasado 11 de septiembre. Las primeras resoluciones policiacas indicaron que murió por causa de un accidente/suicidio tras lanzarse desde un edificio. Sin embargo, las teorías están defendiendo sospechas de la versión oficial. Esto es lo que se indica.

¿Por qué dicen que Yu Menglong fue asesinado?

Aunque las evidencias no han sido claramente mostradas al público, una serie de videos sostienen que Menglong no murió por accidente. A pesar de que la noche anterior a la muerte del actor, él participó de excesos como medicamentos-pastillas y alcohol, rumores indican que estuvo acompañado de gente que quería hacerle daño.

Según diferentes versiones, hay testimonios videográficos que muestran cómo el actor fue amedrentado por personas en el estacionamiento de su casa. Y se ha mencionado mucho a un director de apellido Wang, quien habría estado en el sitio, aunque él mismo había declarado que estuvo toda la noche en su casa.

También se sostiene que hubo violencia ejercida por parte de quienes concretaron el supuesto homicidio y que es imposible negar los golpes que el actor tenía y/o recibió por parte de sujetos que lo acosaron. Algunas cámaras de seguridad mostrarían a Wang de hacerse presente en la fiesta y ser un claro cómplice del fallecimiento del actor de origen chino.

Breaking News: Renowned Chinese actor Yu Menglong was gang-raped by high-ranking CCP officials and then thrown to his death. The Chinese government is censoring the news online! Over 20 million fans are protesting their right



please pay attention and forward



INVESTIGATE THE… pic.twitter.com/s626xd6pE2 — 新闻调查 (@xinwendiaocha) September 16, 2025

¿Por qué querían matar a Yu Menglong?

Según las teorías que rechazan contundentemente el sucidio o accidente del actor, este tenía conocimiento relevante de gente importante de la industria. Sin embargo, quienes resultaron afectados tienen bastante poder entre la clase política, por lo que fue necesario intervenir para evitar que Menglong dijera algo y así acabara con las carreras y vida de algunas personas.

Al momento las investigaciones siguen en curso y se espera que pronto se esclarezca toda la información. Y es que muchos están realmente inconformes con la resolución oficial sobre la forma en que terminó la vida del nacido en Urumchi.