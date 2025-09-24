Ya hay tres personas detenidas por el caso de la muerte del actor Yu Menglong

El jueves 11 de septiembre se confirmó la muerte del actor y cantante chino, Yu Menglong a la edad de 37 años tras presuntamente haber caído del residencial donde vivía, en la ciudad de Beijing, despertando todo tipo de teorías dentro de sus fans.

Ante este hecho que ha conmocionado al mundo entero, en los últimos días, autoridades correspondientes han iniciado las investigaciones para recabar información que explique esta lamentable pérdida donde incluso ya hay tres personas detenidas.

¿Quiénes son las personas detenidas del caso de la muerte de Yu Menglong?

La policía china anunció a través de un comunicado que tres personas fueron detenidas y están siendo investigadas por difundir información falsa sobre la muerte de Yu Menglong.

Se informó sobre la retención de una mujer de 40 años de apellido quien publicó en línea que Menglong saltó del edificio después de que un superior lo emborrachó y lo agredió sexualmente.

Otra mujer de 29 años, afirmaba en redes que el actor había sido destripado antes de ser arrojado desde el edificio. “Los rumores inescrupulosos y con fines de protagonismo causaron daño psicológico a la familia y tuvieron un impacto terrible en la sociedad”, declaró la policía.

Una tercera involucrada de 41 años habría dicho que las imágenes de vigilancia en la escena fueron destruidas y que la madre y la hermana menor de Menglong fueron manipuladas por alguien con poder.

Las tres relacionadas confesaron haber inventado estas versiones, por lo que las autoridades competentes han tomado medidas legales de acuerdo con la ley.

¿Qué es lo que se sabe sobre la muerte de

Primeras versiones indican que Yu Menlong cayó del edificio donde vivía accidentalmente tras haber pasado una noche ingiriendo bebidas alcohólicas, incluso su equipo de representación publicó una declaración de la madre en la plataforma Weibo donde se confirma esta versión.

Su familia ha pedido respeto ante esta triste situación, sobre todo tener cuidado con lo que se difunde y lee en redes sociales, donde cualquier persona puede falsificar información.