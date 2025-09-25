Fans de Yu Menglong notaron un nuevo detalle que podría cambiar el caso de su muerte: ‘Está borrando la evidencia”

La muerte de Yu Menglong dejó muchas más preguntas que respuestas. Y a casi dos semanas de la trágica noticia, el silencio oficial no ha logrado calmar el debate: al contrario, ha encendido una conversación global donde cada nuevo detalle suma combustible a la teoría de que algo no cuadra, según los fans.

De acuerdo con un reporte de Vision Times el 24 de septiembre, usuarios en Threads notaron algo que los dejó helados: el nombre de Yu fue eliminado del reparto de la serie “Eternal Love” en una plataforma de streaming.

Justo esa producción de 2017 que lo hizo conocido a nivel nacional. Justo ahora. Justo cuando la conversación alrededor de su muerte está en uno de sus puntos más álgidos. En redes no tardaron en reaccionar:



“¿Tan rápido para quitar su nombre?”

“¿Quieren hacer como si nunca hubiera aparecido?”

“¡Esto es indignante! ¡Básicamente, están borrando la evidencia!”

Y es que para muchos no se trata de un simple ajuste en los créditos. El gesto ha sido leído como un intento deliberado de borrar su presencia, de silenciar su legado, o peor aún: de despejar cualquier rastro que pueda vincularlo con algo más grande. Hasta ahora, ni la plataforma ni la producción han dado explicaciones.

¿Qué fue lo que realmente pasó con Yu Menglong?

El 11 de septiembre se dio a conocer el fallecimiento de Alan Yu, supuestamente tras una caída desde un edificio en Beijing. Su equipo confirmó el hecho, pero no ofreció mayores detalles.

En cuestión de horas, comenzaron a circular teorías, audios, videos y publicaciones donde todo apuntaba a una posible manipulación del cuerpo, con grabaciones que incluso hablaban de un dispositivo extraído de su abdomen.

Las autoridades chinas no abrieron una investigación formal. En su lugar, optaron por bloquear comentarios, eliminar publicaciones y censurar foros enteros. De hecho, se reportó que el contenido relacionado con el actor superaba los 20 mil millones de visualizaciones, hasta que empezó a desaparecer.

En declaraciones recogidas por India Times, la madre del actor pidió respeto y dijo que Yu cayó bajo los efectos del alcohol, negando tener conocimiento de violencia o manipulaciones.

Breaking News: Renowned Chinese actor Yu Menglong was gang-raped by high-ranking CCP officials and then thrown to his death. The Chinese government is censoring the news online! Over 20 million fans are protesting their right



please pay attention and forward



INVESTIGATE THE… pic.twitter.com/s626xd6pE2 — 新闻调查 (@xinwendiaocha) September 16, 2025

El enojo de los fans por la eliminación de Yu Menglong de Eternal Love

Para muchos, lo ocurrido con el crédito en ‘Eternal Love’ fue la gota que derramó el vaso. No solo por lo simbólico de ese proyecto —que marcó un antes y un después en su carrera—, sino por el momento en que se hizo: en medio de la controversia, en pleno auge del escándalo.

Que su nombre ya no aparezca justo ahora ha sido interpretado como una especie de borrado silencioso. Algo que no cuadra. Porque si bien aún aparece en Wikipedia y en otros buscadores, la decisión de la plataforma digital de entretenimiento no ha pasado desapercibida.