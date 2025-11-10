La película de amor que dura menos de 2 horas y no te permitirá despegarte de la pantalla

Al igual que otras plataformas de streaming, Netflix ha incorporado nuevas producciones a su catálogo de contenidos durante estos primeros días de noviembre. Así es el caso de una película de amor que está dando qué hablar.

Conoce de qué se trata la cinta que se inscribe en el género de la comedia romántica y tiene personajes que cautivan y empatizan con el espectador. Esto es lo que tienes que saber de Mango.

Mango: la nueva película romántica de Netflix que está dando qué hablar

El pasado 7 de noviembre, Netflix estrenó en su catálogo la película Mango. Esta producción danesa tiene un tiempo de duración de 96 minutos y cuenta con un elenco de reconocidos actores, entre ellos, Dar Salim, Josephine Park y Josephine Højbjerg.

Desde su estreno en la plataforma, la cinta ha cautivado a los espectadores por su simpleza en el mensaje y su estética. A través de esta pieza cinematográfica dirigida por Mehdi Avaz y escrita por Milad Schwartz Avaz, se pueden reflejar situaciones cotidianas que viven las personas, incluidos los momentos íntimos de pareja.

¿De qué se trata la película romántica Mango?

La trama de la nueva película romántica de Netflix llamada Mango sigue a Lærke (Josephine Park), la ambiciosa directora de un hotel que viaja a Málaga para desarrollar un lujoso complejo turístico. Pero el suelo de esta construcción no es ni más ni menos que una plantación de mango.

Su plan se complica cuando conoce a Alex (Dar Salim), el dueño de la finca y exabogado que se resiste a vender su propiedad debido a un pasado trágico que lo amarra emocionalmente a la región. De esta manera, la trama de la película de Netflix abarca temas importantes como la comunicación y los malos entendidos que se pueden producir en la pareja.