Victoria de Canelo Álvarez deja los mejores memes en redes sociales.

Canelo venció a Caleb Plant e hizo historia al convertirse en el primer boxeador que conquista cuatro títulos en el peso supermediano, por lo que no faltaron divertidos memes en las redes sociales.

Saúl Álvarez ganó por nocaut en 11 rounds a su contrincante, obteniendo así los cetros de CMB, OMB AMB y el de la FBI, un hecho inédito para un boxeador latinoamericano.

Si bien Caleb salió propositivo, Canelo trató de encontrar el momento idóneo para ganar, lo cual consiguió con un volado de izquierda, un upper de derecha y otro de izquierda.

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Memes hacen referencia al rey

Al ser premiado, Saul Canelo Álvarez portó una corona para mostrar que es el rey, pero este hecho inspiró divertidos memes en las redes sociales.

La mayoría de las imágenes hacían referencia a la corona de cartón que obsequian cuando acudes a un famoso restaurante de comida rápida, mientras que otras optaron por reconocer al gran campeón mexicano.

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