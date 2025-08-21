¡Ahora sí, ahora sí! Confirman lanzamiento del videojuego Hollow Knight: Silksong

Ahora sí, ahora sí, hacen oficial la fecha de lanzamiento del tan esperado “Hollow Knight: Silksong”, un videojuego que lleva ya varios años sonando dentro del mundo gamer.

Silksong es la tan esperada continuación de Hollow Knight, título que se ganó millones de fans tras su lanzamiento en el ya lejano 2027 por su estilo de juego, narrativa y tipos de combates.

Luego de algunos años de haber sido anunciado, “Hollow Knight: Silksong” será lanzado de manera oficial este próximo jueves 4 de septiembre del 2025 bajo el desarrollo de Teamm Cherry.

¿Qué sabemos sobre Hollow Knight: Silksong?

Se sabe que contrario al primer título, en lugar de controlar al Caballero (quien fuera el protagonista del primer juego), aquí tomaremos al personaje de Hornet, la princesa-protectora que ya aparecía como personaje clave en Hollow Knight.

Esta nueva historia transcurre en un nuevo reino llamado Pharloom, un mundo descrito como vasto y misterioso el cual está lleno de ciudades, templos tan peligrosos como ocultos.

Luego de ser capturada, Hornet debe escalar hasta la cima del reino, pasando por muchas aventuras, enfrentando enemigos, descubriendo secretos y desentrañando la historia del lugar.

Crédito: Team Cherry

¿Dónde se podrá jugar este título?

Este esperado juego estará disponible para Xbox One y Series X|S, PlayStation 4 y 5, Nintendo Switch 1 y 2, PC, macOS y Linux, siendo uno de los títulos ciertamente más esperados por el hype que consiguió en los últimos años luego de su anuncio.

Tras ya 8 años del primer lanzamiento, millones de fans han expresado su emoción tras este anuncio y a su vez ha generado una gran expectativa dentro de la comunidad que ha generado.

¡Te dejamos con el tráiler oficial!