⁠Ghost of Yotei Legends: se acerca el lanzamiento de este DLC que será gratis

¡Atención gamers del mundo! El tan esperado DLC “Ghost of Yōtei Legends” comienza a dar señales de vida y aunque este modo cooperativo totalmente gratis será posterior al lanzamiento del juego “Ghost of Yōtei”, poco a poco se comienza a hablar de su llegada.

Recuerda que el título original de “Ghost of Yōtei” saldrá a la venta de manera global el próximo 2 de octubre y será exclusivamente para consolas PlayStation 5.

¿Por qué emociona tanto Ghost of Yōtei Legends?

Se podrá elegir entre cuatro personajes jugables de distinta clase donde los tres confirmados por ahora son:

Yuki Onna, una espadachina espectral inspirada.

Oni Lord, un samurái demoníaco.

Oni Grenadier, un guerrero demoníaco.

Un modo cooperativo sobrenatural: Este DLC estará cargado de un mundo más fantasioso y místico inspirado en la cultura japonesa, a diferencia del mundo un poco más realista del juego original.

Un formato de juego variado donde habrán misiones argumentales para dos jugadores y un Modo Supervivencia donde podrán jugar hasta cuatro jugadores.

Podrás enfrentarte a enemigos en versiones demoníacas y gigantes de los villanos originales del juego como son los Yōtei Six además de nuevos enemigos.

Su versión gratuita: Si tienes la versión de “Ghost of Yōtei”, el DLC Legends será totalmente gratis.

¿Cuándo sale el DLC “Ghost of Yōtei Legends”?

El DLC Ghost of Yōtei Legends no tiene una fecha exacta confirmada, pero se lanzará en algún momento de 2026, así lo confirmó Sony durante el pasado Gamescom Opening Night Live 2025.

¿Qué es un DLC?

Un DLC es un Downloadable Content (contenido descargable) en español, y en los últimos años se han vuelto muy populares al ser un material adicional que los desarrolladores lanzan después de la salida de un videojuego. Estos pueden ser gratuitos o de pago, donde su objetivo es expandir la experiencia del juego base.