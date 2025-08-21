Esta es la fecha en que estará disponible la secuela de Hollow Knight

¡El mundo gamer se encuentra de fiesta! Recientemente, se dio a conocer que se lanzará la secuela de Hollow Knight (2018), continuación que tiene a varios emocionados. Aunque tiene poco que se dio el anuncio, se pronostica que sea el título más esperado para los amantes de los videojuegos.

Es así que te detallaremos todo lo que se sabe al respecto, revelando en qué fecha podría estar disponible el nuevo título y en que consolas podrás disfrutar de él. No te pierdas ningún detalle que se te compartiré a continuación.

¿Cuándo estará disponible Hollow Knight?

Team Cherry fue el encargado de notificar el lanzamiento de la secuela de Hollow Knight durante el 21 de agosto, provocando que toda la comunidad amante de los videojuegos se emocionaron al respecto.

Desde hace un par de meses, ya se especulaba el lanzamiento, en especial cuando se dio a conocer la nueva consola de Xbox, donde era posible ver pequeños fragmentos del nuevo videojuego, acciones que solamente se encargaron de encender los chismes y la curiosidad del público.

Después de varios años, los fieles seguidores al juego, ya están emocionados, puesto que podran continuar con la aventura en 2D. Por el momento, no se cuenta con fecha oficial, pero se sabe que para la fecha del 4 de septiembre anunciaran el lanzamiento oficial, permitiendo que los jugadores puedan obtenerlo cuando se encuentre disponible.

¿En qué plataformas se podrá disfrutar Hollow Knight?

Con la nueva secuela de Hollow Knight:Silksong, se menciona que estará disponible en varias plataformas, permitiendo que los usuarios puedan disfrutar del título. Dentro de las mejoras, se prevé que será posible disfrutarlo en equipo nuevos y de generaciones antiguas, ampliando la posibilidad de disfrutarlo.

Estará disponible para Xbox (Series X|S, y Game Pass), Playstation (5 y 4), Nintendo Switch (normal y 2), PC, GOG, y Humble Bundle. Al ingresar al portal de Nintendo, es posible ver que ya está anunciada la versión en digital, pero todavía no se publica la fecha de lanzamiento, por lo que debemos esperar a que se anuncie el lanzamiento para poder comprarlo cuando esté disponible, ya sea en su versión online o físico.