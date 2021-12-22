Anuncian lista de cortometrajes nominados al Oscar 2022.

Los detalles de la entrega de los Oscar empiezan a salir a la luz, pues esta vez se anunció a lista de cortometrajes nominados a llevarse una estatuilla dorada en 2022.

Cortometraje de animación

Un total de quince películas avanzarán en la categoría de Cortometraje de animación para la entrega 94 de la Academia, de un total ochenta y dos películas calificadas en la categoría. Los miembros de la rama de cortometrajes y largometrajes de animación votan para determinar la lista corta y los nominados.

Los cortometrajes son los siguientes: "Asuntos del arte", "Angakusajaujuq: el aprendiz de chamán", "Malas semillas", "Bestia", "Boxballet", "Hogar que fluye", "Mamá está lloviendo a cántaros", "El músico", "Namoo", "Solo un niño", "Robin Robin", "Souvenir Souvenir", "Métete en el río", "Nosotros otra vez" y "El limpiaparabrisas".

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Cortometraje de acción en vivo

Otras quince películas avanzarán en la categoría de cortometrajes de acción en vivo para la entrega 94, de entre ciento cuarenta y cinco películas calificadas en la categoría. Los miembros de las ramas de Cortometrajes y Largometrajes de Animación, Directores, Productores y Escritores votan para determinar la lista corta y los nominados.

Los cortos son: "Ala Kachuu - Take and Run", "Censor de sueños", "Los criminales", "Distancias", "El vestido", "Frimas", "Les Grandes Claques", "El largo adiós", "En mi mente", "Por favor espera", "Stenofonen", "Tala'vision", "Bajo los cielos", "Cuando se pone el sol" y "Estás muerta Helen".

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