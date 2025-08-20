¿Demon Slayer y qué otras? Estas han sido las 6 películas de anime más taquilleras en Japón

Las películas de anime han sabido dominar la taquilla desde hace ya varios años, no es novedad que títulos como Demon Slayer o One Piece hagan temblar a grandes estudios de animación cada vez que anuncian una nueva entrega para la pantalla grande, y con el reciente éxito del Castillo Infinito te damos el ranking de cuáles han sido los largometrajes de anime más taquilleros en la historia de Japón.

6 películas de anime más taquilleras en la historia de Japón

Tras el éxito de Demon Slayer: Castillo Infinito en la taquilla de Japón, te traemos el top de las 6 películas de anime más taquilleras del país del sol naciente, en donde Demon Slayer no ha parado de hacer historia.

6. La Princesa Mononoke (1997)

La Princesa Mononoke de Hayao Miyazaki logró recaudar un total de ¥20,180,000,000, lo que se traduce a 2 mil 570 millones, 467 mil, 860 pesos mexicanos.

5. One Piece: Red (2022)

One Piece: Red, dirigida por Gorō Taniguchi, recaudó en taquilla ¥20,330,000,000, alrededor de 2 mil 589 millones, 574 mil, 410 pesos mexicanos.

4. Your Name (2016)

Your Name, dirigida por Makoto Shinkai, hizo en la taquilla de Japón ¥25,170,000,000, lo que supone la cuantiosa cantidad de 3 mil 206 millones, 79 mil, 90 pesos mexicanos.

3. Demon Slayer: Castillo Infinito (2025)

Demon Slayer: Castillo Infinito, apenas estrenada el pasado 11 de septiembre en cines japoneses ya se colocó en el top 3 de las películas más taquilleras del país, recaudó ¥25,782,656,600, o sea: 3 mil 284 millones, 117 mil, 449 pesos mexicanos.

2. El Viaje de Chihiro (2013)

Una de las películas más aclamadas del estudio Ghibli aún mantiene su posición dentro del top 3 de películas de anime más vistas en Japón. Dirigida por el ya mencionado Hayao Miyazaki, esta película recaudó ¥31,680,000,000, un total de 4 mil 35 millones, 303 mil, 360 pesos mexicanos.

1. Demon Slayer: Mugen Train (2020)

Todos sabemos que Demon Slayer se ha convertido en un fenómeno mundial, ejemplo claro al encontrarse en la primera posición de este ranking, y es que la película de Haruo Sotozaki hizo en la taquilla japonesa nada más y nada menos que ¥40,430,000,000, lo que se traduce a 5 mil 149 millones, 852 mil, 110 pesos mexicanos.