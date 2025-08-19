El videojuego de ‘Sekiro: No Defeat’ tendrá su adaptación de anime

Este martes nos llevamos la noticia de que el videojuego de Sekiro el cuál fue desarrollado por FromSoftware tendrá una adaptación en anime, misma que llegará del trabajo en conjunto de Ozil.la. y Crunchyroll.

Este anime sobre el shinobi conocido como Wolf (Lobo) nos remontará a los momentos más destacados de uno de nuestros videojuegos favoritos, donde podremos conocer a fondo el periodo Sengoku, una de las épocas más violentas y crudas de Japón.

¿Qué sabemos del anime?

La trama estará basada en el título ‘Sekiro: Shadows Die Twice’ y estará bajo la dirección de Kenichi Kutsuna, donde se espera que la historia esté centrada en Ashina, un territorio bajo guerra donde luego de dos décadas de la rebelión de Isshin Ashina, emergen nuevas amenazas.

El Interior Ministry buscará conseguir el control de la región, mientras su nieto Genichiro recurre a poderes prohibidos para no ceder. En medio del caos ocasionado por este conflicto aparecerá el Heredero Divino y su protector, el shinobi conocido como Sekiro, quienes tienen como proteger su tierra en una historia cargada de combates, sangre, sacrificio y lealtad.

¿Dónde ver el anime de Sekiro: No Defeat?

Esta adaptación del Juego del Año (GOTY) en The Game Awards 2019 estará disponible próximamente de manera exclusiva a través de la plataforma de Crunchyroll.

Sekiro: Shadows Die Twice es un videojuego desarrollado por FromSoftware y publicado por Activision en marzo del 2019 para Xbox One, PlayStation 4 y PC, el cuál se convirtió en uno de los más populares, superando las 10 millones de copias en todo el mundo.

No te pierdas ningún detalle de esta historia llena de samuráis, ninjas, monjes y demás criaturas mitológicas de la cultura japonesa, donde el “lobo de un solo brazo” lo dejará todo por cumplir su misión.