Eres Hermosa, uno de nuestros K-Dramas favoritos llega a su fin y aquí te decimos dónde verlo

Uno de los K-Dramas favoritos del público, Eres Hermosa llegará a su fin muy pronto y aunque es una noticia que nos pone tristes, estamos felices de haber visto la historia de las aventuras de Mi Nam y el grupo de música A.N.JELL.

Todos reímos y lloramos viendo esta gran historia que nos hizo cuestionar la manera en la que vemos el amor… Además de que nos encantamos con los personajes de Mi Nam, Shin Woo, Jeremy y sí, Tae Kyung.

¿Cuándo será el final de Eres Hermosa y dónde verlo?

Si algo amamos de los K-Dramas es la intensidad con la que se vive cada episodio, aunque esta misma intensidad por lo general también dura poco tiempo… Pues el capítulo número 16, es el último también.

Dicho capítulo final será emitido este martes 19 de agosto en punto de las 6:00 PM por la señal de Azteca Siete, misma que puedes seguir en vivo a través de la App oficial o el sitio web, ¿Pues dónde más?

Eres Hermosa, el K-Drama que todos amamos

Sin duda, este programa nos ha dejado más de una lección sobre el cómo vemos a las personas a nuestro alrededor, sobre lo que podemos hacer por amor y que no todo es lo como aparenta.

¿Qué pasará con la historia de la despistada de Mi Nam y el poco sociable de Tae Kyung? ¿Podrán estar juntos o su destino es siempre estar lejos del otro?

¿Shin Woo se aferrará a su amor por Mi Nam o la dejará ir?

¡Esta y más preguntas tendrán su respuesta este martes!