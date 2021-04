No te pierdas a Aisha en “Almas Perdidas” por la señal de Azteca 7.

No te pierdas a Aisha en “Almas Perdidas” por la señal de Azteca 7.

No te pierdas a Aisha en “Almas Perdidas” por la señal de Azteca 7.

No te pierdas a Aisha en “Almas Perdidas” por la señal de Azteca 7.

No te pierdas a Aisha en “Almas Perdidas” por la señal de Azteca 7.

No te pierdas a Aisha en “Almas Perdidas” por la señal de Azteca 7.

No te pierdas a Aisha en “Almas Perdidas” por la señal de Azteca 7.

No te pierdas a Aisha en “Almas Perdidas” por la señal de Azteca 7.

Ha dirigido capítulos de “Mentes Criminales”, “Roswell, New México” y “Fear the Walking Dead”.

Ha dirigido capítulos de “Mentes Criminales”, “Roswell, New México” y “Fear the Walking Dead”.

Ha dirigido capítulos de “Mentes Criminales”, “Roswell, New México” y “Fear the Walking Dead”.

Ha dirigido capítulos de “Mentes Criminales”, “Roswell, New México” y “Fear the Walking Dead”.

FOTOS | Actuación, doblaje, dirección… ¿hay algo que Aisha Tyler no pueda hacer?

La actriz Aisha Tyler ha mostrado a lo largo de su carrera que es capaz de hacer cualquier cosa que le pongan enfrente.

Actriz, comediante, escritora, directora y más, eso es Aisha Tyler, quien ganó fama por su papel de Andrea Marino, amiga y socia de la tienda de antigüedades de Melinda Gordon en la serie “Almas Perdidas”, y aunque solo estuvo en la primera temporada, eso le bastó para acaparar los reflectores.

Si bien es cierto que “Almas Perdidas” fue su despunte en la actuación, no podemos olvidar que también hizo un gran trabajo como Charlie Wheeler, novia de Joey y después de Ross en “Friends”.

Aisha también ha interpretado a la doctora Tara Lewis en la serie “Mentes Criminales” desde que esta inicio, proyecto en el que encontró a varios de sus mejores amigos y que a la fecha conserva.

¿YA TE ENTERASTE?: FOTOS | El día que Melinda Gordon incendió Almas Perdidas con su habilidad en el pole dance.

Sin embargo, la actuación no es en lo único en lo que Tyler ha destacado, también tiene grandes dotes como directora y lo ha dejado bien asentado en el trabajo que ha hecho en episodios de “Mentes Criminales”, “Roswell, New México” y “Fear the Walking Dead”.

Y por si esto no fuera poco, Aisha es una experta en dar voz a series animadas, podemos escucharla en “The Boondocks”, en “Archer” como Lana Kane y dando voz a Sextina Aquafina en un par de episodios de “BoJack Houseman”.

Las habilidades de la actriz de “Almas Perdidas” no se limitan solo a proyectos relacionados con la actuación, pues también la hemos visto lucirse como presentadora.

Algunos de sus recientes proyectos han sido “Prime Rewind: Inside the Boys” un talk show sobre la segunda temporada de la serie “The Boys”, y en su participación en la Comic Con.

MIRA TAMBIÉN: FOTOS | Te contamos todos los secretos de T. J. Thyne de Bones.

Para Aisha no hay trabajo imposible, ella ha puesto a prueba todas sus habilidades, logrando siempre resaltar por su gran talento en muchas áreas, convirtiéndose en una mujer todo terreno.

No te pierdas la actuación de Aisha Tyler en “Almas Perdidas” de lunes a jueves por la pantalla de Azteca 7.