VIDEO: ¡Por primera vez en vivo! Así fue la presentación de K-Pop Demon Hunters en el show de Jimmy Fallon

K-Pop Demon Hunters es una película que se estrenó en el 2025, en la plataforma de Netflix. Un filme animado que nos cuenta la historia de 3 guerreras que forman parte de una famosa agrupación de música coreana, donde emplean sus voces para cuidar a la humanidad de fuerzas malvadas.

Dentro de lo más destacado de la película son sus canciones, provocando que sea una de las más escuchadas por el público. Recientemente, en una presentación en el show de Jimmy Fallon, se presentaron por primera vez en vivo las cantantes que le dan vida a los personajes de la historia. Esto fue lo que se vivió.

¿Cómo fue su presentación en vivo?

En uno de los recientes episodios del show de Jimmy Fallon, por primera vez en vivo aparecieron las cantantes que le dan vida a los personajes de K-Pop Demon Hunters para poder interpretar el hit de “Golden”, pieza musical que está en la lista mundial de las canciones más escuchadas por el público durante 8 semanas consecutivas.

Presentación que dejó al público atónito, puesto que las tres artistas demostraron su talento al momento de interpretar la canción completamente en vivo. Las tres llevaban ropa coordinada de color negro con toques de cuero, pero cada una de ellas llevaba un estilo muy diferente.

Además, de la presentación, en el show de Jimmy Fallon, el conductor aprovechó para entrevistarlas, donde hablaron sobre su presentación en el programa de SNL junto a Bad Bunny. Donde cada una de ellas ha detallado que todo lo que han experimentado ha sido todo un sueño para ellas personalmente y profesionalmente.

¿Quiénes interpretan a las cantantes?

Para darle vida a las voces de las cantantes de K-Pop Demon Hunters, además de necesitar a expertos en el doblaje, tuvieron que incorporar a auténticas artistas para que interpretaran la canción de “Golden” dentro del filme, quienes aparecieron por primera vez en vivo.

Rumi es interpretada por la cantante surcoreana EJAE, quien con su estilo vocal logra dar vida a la líder de la agrupación. Mira es realizada por la rapera Audrey Nuna, quien tiene un estilo audaz que proyecta en su personaje. Y a Zoey fue interpretada por Rei Ami, coreana-estadounidense que logra modificar el estilo de su voz con tonos tiernos y misteriosos.