El actor chino Yu Menglong, también conocido como Alan Yu, falleció el 11 de septiembre de 2025 al caer desde un edificio en el complejo Sunshine Upper East de Pekín. Las autoridades locales calificaron el incidente como un accidente, descartando actividad delictiva. Sin embargo, la muerte del actor ha generado especulaciones en medios y redes sociales, donde se han vinculado ciertos detalles con rituales y coincidencias simbólicas.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la muerte de Yu Menglong?

Según informes oficiales, Yu Menglong falleció por una caída desde altura. No se han confirmado actos criminales ni intencionales. Fuentes de la industria del entretenimiento indican que el actor tenía una agenda intensa y residía en el complejo mencionado.

Vision Times señala que la falta de información detallada ha dado lugar a especulaciones sobre posibles coincidencias astrológicas y patrones simbólicos alrededor de su muerte.

X antes Twitter Los internautas de China han reaccionado con conmoción y pesar en redes sociales por la muerte de Yu Menglong

¿Por qué surgen teorías de sacrificio ritual en la muerte de Yu Menglong?

Diversos analistas, incluyendo al experto en Feng Shui Ma Xian, han sugerido que algunos elementos del caso coinciden con tradiciones esotéricas antiguas.

Se ha mencionado la fecha de nacimiento de Yu (15 de junio) y su relación simbólica con líderes políticos como Xi Jinping, un detalle que ciertos medios interpretan como significativo dentro de rituales antiguos, aunque sin confirmación oficial.

Edward Wenming, periodista de medios alternativos, reportó que un informante identificado como “Youliao” afirmó que ciertos rituales tradicionales podrían seleccionar personas según fechas específicas, aunque estas afirmaciones no están verificadas por autoridades.

¿Qué coincidencias rodean el fallecimiento de Yu Menglong?

Algunos observadores han señalado patrones que incluyen:



Fenómenos meteorológicos inusuales , como relámpagos sin truenos la noche del 10 de septiembre.

, como relámpagos sin truenos la noche del 10 de septiembre. Eventos previos en Pekín , como desfiles militares, que coincidirían con fechas de preparación ritual de siete días, según tradiciones antiguas.

, como desfiles militares, que coincidirían con fechas de preparación ritual de siete días, según tradiciones antiguas. Objetos personales y detalles simbólicos, como relojes de edición limitada, interpretados por algunos como elementos rituales.

Foreign Policy indica que estas coincidencias se observan solo dentro de un marco esotérico y carecen de verificación oficial.

Crédito: Xhiaohongs Así sería el edificio de donde cayó Yu Menglong, ocasionándole la muerte

¿Existen casos similares al de Yu Menglong en la industria del entretenimiento?

Algunos analistas comparan el caso de Yu Menglong con la muerte del cantante Qiao Renliang en 2016. Ambos compartían fechas de nacimiento y, según ciertos expertos, adoptaron prácticas como cambios en la dieta o restricciones alimenticias antes de fallecer.

Vision Times explica que estas comparaciones buscan patrones simbólicos, pero no constituyen evidencia de actos delictivos ni rituales confirmados.

¿Qué dicen los expertos sobre el papel de agentes y entorno profesional en la muerte de Yu Menglong?

Se ha sugerido que representantes o personas cercanas al actor podrían influir en su agenda y movimientos diarios. En el caso de Yu, se ha mencionado a Du Qiang como su agente, cuya actividad previa en redes y medios ha sido analizada por expertos en fenómenos esotéricos.

The Economic Times señala que estas observaciones se basan en filtraciones y análisis externos, sin evidencia de participación directa en sucesos ilícitos.