Esta fue la última serie en la que participó Yu Menglong antes de su fallecimiento

Hace un mes, el mundo del entretenimiento chino, sufrió una gran pérdida. El actor y cantante Yu Menglong, murió el 11 de septiembre de 2025 a los 37 años en la madrugada de aquel jueves en Pekín. Hasta el día de hoy, las investigaciones de las autoridades chinas continúan luego de que el artista habría caído desde un quinto piso. Los primeros reportes indican que el suceso ocurrió tras una reunión con amigos el pasado 10 de septiembre, cuando Yu se retiró a descansar y horas después fue encontrado sin vida por un residente del edificio.

Yu Menglong: Su último trabajo en pantalla

El último proyecto en el que participó Yu Menglong fue el drama histórico The Love Lasts Two Minds, lanzado en 2020, donde interpretó a Jing Ci, un personaje noble y leal que lucha entre el deber y el amor. Esta serie combinó elementos de misterio, romance y drama histórico, y fue bien recibida tanto en China como en plataformas internacionales, consolidando a Yu como uno de los actores jóvenes más versátiles de su generación.

Una carrera marcada por el talento

Yu Menglong alcanzó fama internacional gracias a su papel en Eternal Love (2017), una de las producciones más populares del género xianxia (héroes inmortales), además de su actuación en Go Princess Go (2015), donde su carisma lo llevó a ganarse una gran base de fans en su país.

En repetidas ocasiones, Yu Menglong, demostró su enorme talento, pues además de su carrera actoral, también se aventuró en la música y dirigió algunos videoclips, mostrando una faceta artística integral que lo convirtió en una figura muy querida dentro del entretenimiento asiático.

