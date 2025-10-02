Filtran polémica sesión de fotos de Jennie de BLACKPINK; ¿por qué en Corea están escandalizados?

El mundo de las bandas K-pop está rodeado de verdaderos problemas en muchos sentidos. No es nuevo que muchos de los jóvenes son sometidos a rigurosos controles para cumplir con ciertos estándares físicos que acaban con los propios artistas. Y ahora, la crítica se está convirtiendo en algo descontrolado, en este caso contra Jennie. Tras una sesión de fotos, empezaron a filtrarse algunas teorías que mostrarían algo turbio de dichas fotografías.

¿Por qué están escandalizados en Corea con la sesión de Jennie?

La famosa integrante de BLACKPINK realizó una sesión de fotos con una revista francesa llamada CR Fashion, la cual recientemente compartió el trabajo completo realizado con la surcoreana. Sin embargo, de inmediato se concretó un ataque masivo por parte de los internautas de dicho país.

Se argumenta - de las personas que están criticando a la artista - que algunas de las tomas concretadas hacen alusión a la pedofilia. Esto porque hay referencias directas a una obra literaria que precisamente habla de eso. Por ello, realmente se está haciendo un escándalo mediático alrededor de Jennie, quien ha seguido se manera normal su vida en las redes sociales.

¿Jennie no contestó a las críticas en su contra?

Por el momento no hay indicios de que la cantante de 29 años haya lanzado algún comentario o declaración pública. Sin embargo, dada la intensidad de los ataques se espera que en algún momento existan declaraciones de lo acontecido. Pero, los que no dudaron en salir en su defensa fueron sus fieles fanáticos.

Ante la creciente marea de odio en contra de la figura mundial (más de 88 millones de seguidores en Instagram), la gente salió en su defensa. En los comentarios de sus redes se leen desde mensajes hacia ella indicando que se enfoque en lo suyo… hasta otros donde hay insultos y ataques directos ante todos los que osan atacar a Jennie.