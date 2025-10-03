Hotel Del Luna: ¿Cuándo y a qué hora se estrena en Azteca7

Con sólo una temporada compuesta de 10 capítulos, cada uno con una duración de alrededor de 80 minutos, Hotel del Luna se ha posicionado como uno de los K-dramas favoritos por los críticos. Según Rotten Tomatoes, dicho programa cuenta con una aprobación del 96 por ciento por parte de los expertos.

Si eres fanática o fanático del género, pero no cuentas con ninguna plataforma de streaming para disfrutar de ella, podrás verla a través de Azteca 7 desde el próximo martes 7 de octubre del presente año.

“Fue el primer k-drama que vi y me encantó. Desde la trama que mezcla la realidad y la fantasía, hasta los personajes, actuaciones, efectos especiales e incluso, el final. Es una historia muy emotiva”, es uno de los tantos comentarios que se pueden leer en internet sobre este programa.

“Soy de Argentina y la verdad que hizo que me encariñe mucho con la cultura coreana, al ser tan diferentes podemos conocer más, las tramas son diferentes a las occidentales y creí que iba a aburrirme, pero los personajes y las historias son tan atrapantes que valen la pena”, expresó otra cibernauta.

¿De qué trata Hotel del Luna?

La historia del Hotel del Luna se desarrolla en Seúl, la capital de Corea del Sur, sin embargo, no te debes dejar llevar por el título, pues no se trata de un edificio de hospedaje cualquiera, ya que todos sus clientes son fantasmas que llegan al caer la noche.

Jang Man-wol es una joven con una belleza deslumbrante, pero que tiene mal genio, es desconfiada y codiciosa. Lleva atrapada dirigiendo el hotel desde hace un milenio debido a un pecado que cometió años atrás.

Por otro lado, Koo Chan-sung, es un exitoso y joven asistente de gerencia en una compañía hotelera multinacional. Su vida cambia dramáticamente cuando de forma inesperada se convierte en el nuevo gerente del Hotel Del Luna, debido a un trato que su padre realizó con Man-wol años atrás. Cuando llega al lugar, descubre la verdad sobre sus huéspedes y personal.