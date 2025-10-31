Hotel Del Luna | Hasta el final pensaré en ti
Jang Man-wol ha comenzado a entender que está cambiando gracias a Koo Chan-sung aunque esto implique que deberá partir.
Jang Man-wol ha comenzado a aceptar que su corazón ha cambiado para bien gracias al apoyo de Koo Chan-sung y aunque ha intentado negarlo, es evidente que ya no siente el mismo odio ni el rencor que la unía al Hotel Del Luna.
Entendiendo que su tiempo en el mundo de los vivos está llegando a su final, pues su alma se está purificando Koo Chan-sung la ha animado para que disfrute de estos días.
Koo Chan-sung corre peligro, un fantasma lo continúa acechando pero Jang Man-wol hará lo posible por protegerlo, aunque eso implique romper las reglas del Hotel Del Luna y acelere su proceso para partir.
