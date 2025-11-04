Hotel Del Luna | El hombre que esperaste mil años está junto a ti

Koo Chan-sung regresó del limbo donde se encontró pero esto solo le dio a Jang Man-wol respuestas sobre su pasado y la relación que estos han mantenido.

Jang Man-wol por fin ha podido recordar su pasado y entendió el dolor que la mantiene atada al Hotel del Luna, aunque también pudo comprender que su antiguo amor no la traicionó, sino que la protegió incluso a costa de su propia vida, derrumbando el odio que tenía dentro de sí misma.

Koo Chan-sung sufre al ver este dilema que invade a Jang Man-wol y a la vez sabe que son sus últimos días juntos pues comprenden que la despedida es inevitable.

El mismo Hotel Del Luna ha comenzado a mostrar señales de que su ciclo está terminando: los fantasmas comienzan a irse y el árbol del jardín, símbolo del alma de Man Wol, florece con intensidad, indicando su liberación.

