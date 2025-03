J Hope: Todo lo que sabemos sobre su nuevo sencillo “Mona Lisa”

¡Atención, Army! J Hope presentó su nuevo sencillo en solitario, “Mona Lisa” este viernes 21 de marzo. Su nueva canción combina perfectamente el hip-hop con el R&B. El cantante surcoreano sorprendió y conmovió a sus fans con la letra, pues se centra en la belleza del corazón de cada persona y no su belleza exterior. El cantante y rapero contribuyó en la composición del nuevo tema y los arreglos musicales son del dúo de producción musical australiano FNZ.

J Hope estrenó su nuevo sencillo “Mona Lisa”

Los fans que ya escucharon la canción estan emocionados por la excelente melodía y el increíble video musical. Algunos de los comentarios mencionan: “Jhope eres una obra maestra”, “La coreografía, la letra y el cantante estan en llamas”, "¡Jhope hizo con seguridad, la canción más cool! Mona Lisa merece todo el hype” y “Todo el apoyo para JHope. Te amamos. Gracias por esta obra maestra”.

Hasta el momento de escrita esta nota, el video lleva arriba de la plataforma de YouTube 17 horas y ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones. Estos números demustran la relevancia del artista surcoreano a nivel mundial.

¿Cuándo son los conciertos de J-Hope en México?

Los conciertos en CDMX serán el día sábado 22 y domingo 23 de marzo a las 8:00 PM en el Palacio de los Deportes. Esta es la primera vez que Jeong Hoseok, más conocido como J-Hope, se presentará por primera vez como solista frente a su público mexicano. Los fans ya no pueden esperar más para disfrutar varios de sus más grandes éxitos.

¿Cuál es el setlist para el concierto de J-Hope?

Se desconoce si el cantante cantará “Mona Lisa” durante su gira Hope on the Stage, pero la esperanza recordemos que la esperanza es lo último que muere. Este no es el primer concierto que el artista, por lo que se puede tener una idea de las canciones que interpretará en CDMX; sin embargo, recuerda que siempre puede haber variaciones.



What if...

Pandora´s Box

Arson

Stop

MORE

On the street (solo version)

Lock / unlock

I don´t know

I wonder...

Trivia: Just Dance

Sweet Dreams

1 Verse

Base Line

HANGSANG

Airplane

Airplane PT.2

MIC Drop

Silver Spoon

Dis-ease

Outro: Ego

Daydream

Chicken Noodle Soup

Hope World

= (Equal sign)

Future

NEURON

¿Te gustó la nueva canción en solitario del miembro de BTS?

