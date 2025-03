Todo lo que debes saber sobre el concierto de J-Hope en México

¡No estás soñando! Ya está a la vuelta de la esquina el primer concierto de J-Hope en México como solista. Ya casi todo está listo para que los ARMY vivan un par de noches inolvidables en el Palacio de los Deportes. Para que todo sea felicidad y mucha música, traemos para ti todo lo que debes saber de los conciertos de J-Hope en la CDMX.

¿Cuándo son los conciertos de J-Hope en México?

Recuerda que los conciertos serán el día sábado 22 y domingo 23 de marzo. Esta es la primera vez que Jeong Hoseok, más conocido como J-Hope, se presentará por primera vez como solista frente a su público mexicano. Los fans ya no pueden esperar más para disfrutar varios de sus más grandes éxitos.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

El concierto del artista será en el Palacio de los Deportes. Te decimos todas las opciones que tienes para llegar al recinto:

Metro CDMX

La estación más cercana es Velódromo de la Línea 9 (café). Desde ahí, solo debes caminar unos minutos hasta el lugar. Otra opción es bajar en Ciudad Deportiva de la misma línea y caminar por la explanada del Foro Sol hasta el Palacio.

Metrobús CDMX

Para llegar en Metrobús usa la Línea 2 (roja) y baja en la estación UPIICSA, que queda a unos 10 minutos caminando. Otra opción sería la estación Iztacalco de la misma Línea.

Taxi o Apps de transporte

Si harás uso de este tipo de servicios, te recomendamos salir temprano para evitar el tráfico. Además, lo mejor es solicitar el descenso en calles cercanas al Palacio de los Deportes como Viaducto o Añil, para evitar quedar atorado en la entrada principal.

¿A qué hora inicia el concierto?

En los boletos, tanto de sábado como de domingo, marcan que el concierto dará inicio a las 8:00 PM.

¿Cuál es el setlist para el concierto de J-Hope?

Este no es el primer concierto que el artista da como parte de su gira Hope on the Stage, por lo que se puede tener una idea de las canciones que interpretará en CDMX; sin embargo, recuerda que siempre puede haber variaciones por lo que la lista que te presentamos a continuación no es oficial no definitiva.



What if...

Pandora´s Box

Arson

Stop

MORE

On the street (solo version)

Lock / unlock

I don´t know

I wonder...

Trivia: Just Dance

Sweet Dreams

1 Verse

Base Line

HANGSANG

Airplane

Airplane PT.2

MIC Drop

Silver Spoon

Dis-ease

Outro: Ego

Daydream

Chicken Noodle Soup

Hope World

= (Equal sign)

Future

NEURON

¿Qué objetos está prohibido ingresar al Palacio de los Deportes?

Esta es la lista de objetos que quedan prohibidos ingresar al recinto:



Sustancias ilegales

armas

masajeadores

rayos láser

luces químicas

guantes de LED

Carteles mayores a 11 x 43 cm

pancartas y postes

cámaras profesionales o con lentes desmontables

Equipos de grabación de video o audio

Toma en cuenta que Shakira también tendrá concierto el 23 de marzo en el Estadio GNP Seguros, el cual se encuentra junto al Palacio de los Deportes, por lo que habrá una enorme cantidad de gente en los alrededores. Toma tus preocupaciones para evitar disturbios o conglomeraciones.

