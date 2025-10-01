Por primera vez en México llega la pop-up store de ENHYPEN

¡ENGENE, el momento ha llegado! Es momento de ahorrar, porque ENHYPEN ha confirmado que la pop-up “Artist Made Collection” aterrizará en la Ciudad de México este 17 de octubre 2025, convirtiéndose en la primera experiencia de este tipo en el país. Como sabemos que esta noticia te emociona, aquí tenemos para ti toda la información revelada hasta el momento.

La pop-up store de ENHYPEN llega a la CDMX

Primero que nada, debes tomar en cuenta que la tienda estará disponible por tiempo limitado. Estará abierta hasta el 2 de noviembre de 2025, con un horario de 10:00 a 20:00 horas, en Río Elba 20, PB, Cuauhtémoc, CDMX.

¿Qué es la pop-up de ENHYPEN y qué podrás encontrar ahí?

La “Artist Made Collection” es una experiencia diseñada para acercar a los fans al universo creativo de ENHYPEN. Cada artículo de la colección fue pensado y diseñado por los propios miembros de la popular agrupación surcoreana, con el objetivo de compartir un pedacito de su estilo de vida con ENGENE.

Artículos de lifestyle únicos creados por los integrantes.

únicos creados por los integrantes. Colección limitada , disponible solo durante los días de la pop-up.

, disponible solo durante los días de la pop-up. Una experiencia inmersiva que conecta la música, la creatividad y el estilo de ENHYPEN.

¿Cómo puedo asistir a la pop-up “Artist Made Collection” en la CDMX?

Debes tomar en cuenta que la entrada será únicamente con registro previo. La fecha para apartar tu lugar será el 10 de octubre a las 20:00 horas. Así que, si eres ENGENE, prepárate, porque la demanda será altísima, dificultando la posibilidad de lograr un registro. Con la llegada de esta pop-up, ENHYPEN refuerza la conexión con sus fans en México, ofreciendo una experiencia inédita que mezcla música, creatividad y moda.

