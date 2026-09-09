8 episodios de Bluey y Peppa Pig que enseñan a los niños a cuidarse de los desconocidos

Las series de Bluey y Peppa Pig tienen episodios que pueden ayudar a los niños a comprender cómo actuar ante personas desconocidas. Aunque no todos hablan directamente sobre el “peligro de los extraños”, algunas historias muestran situaciones que permiten conversar sobre no alejarse de los adultos responsables, desconfiar de situaciones incómodas y pedir ayuda.

Los episodios de Bluey y Peppa Pig que enseñan a cuidarse de los desconocidos

Bluey aborda la seguridad a través del juego y las historias familiares, mientras que Peppa Pig presenta situaciones cotidianas que pueden utilizarse para enseñar a los pequeños reglas básicas de prevención. La idea es que los niños comprendan que no deben irse con una persona desconocida ni aceptar invitaciones, regalos o propuestas sin consultar primero con un adulto de confianza. Estos son los mejores episodios sobre el tema:



1. Blue Mountains: Bluey, Bingo y Chilli juegan a representar una aventura en la que aparece un zorro que promete llevarlas hasta un lugar cómodo y seguro. Bluey desconfía de él y termina descubriendo que sus intenciones no son tan buenas como parecían. El capítulo permite hablar sobre no confiar inmediatamente en una persona desconocida, aunque parezca amable

2. Markets: Bluey visita un mercado con Indy y explora diferentes puestos mientras busca qué comprar. El episodio puede servir para enseñar que los niños deben permanecer cerca de los adultos responsables cuando están en lugares concurridos y no alejarse por curiosidad.

Bluey visita un mercado con Indy y explora diferentes puestos mientras busca qué comprar. El episodio puede servir para enseñar que y no alejarse por curiosidad. 3. The Beach: Bluey disfruta de un día en la playa y explora el lugar mientras su familia permanece cerca. La historia puede aprovecharse para hablar sobre la importancia de mantenerse cerca de los padres en espacios públicos, especialmente cuando hay muchas personas alrededor.

4. Spy Game: Bluey y Bingo juegan a los espías en un parque y utilizan su imaginación para controlar lo que ocurre a su alrededor. El episodio puede ayudar a explicar que jugar y explorar es divertido, pero los niños necesitan permanecer atentos a su entorno y saber dónde están sus adultos de confianza. La serie presenta este episodio dentro de su catálogo oficial.

Bluey y Bingo juegan a los espías en un parque y utilizan su imaginación para controlar lo que ocurre a su alrededor. El episodio puede ayudar a explicar que y saber dónde están sus adultos de confianza. La serie presenta este episodio dentro de su catálogo oficial. 5. Peppa's Stranger Danger: Peppa Pig también cuenta con contenido oficial dedicado específicamente a enseñar a los pequeños a no hablar con desconocidos. Este material puede utilizarse para reforzar una regla sencilla: si una persona que el niño no conoce intenta acercarse, debe mantenerse junto a un adulto de confianza y pedir ayuda.

Capítulos completos de Peppa Pig para que los niños aprendan.|(ESPECIAL)